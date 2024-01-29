Реакция Артеты на слухи о его возможном уходе из «Арсенала»

Микель Артета прояснил свое будущее на посту главного тренера «Арсенала».

Сообщалось, что испанец задумался об уходе из клуба по окончании сезона-2023/24.

Артету связывали с переходом в «Барселону».

Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.

«Абсолютно фейковые новости. Не знаю, откуда берется такая информация. Это все неправда, и меня это очень огорчает.

Я нахожусь в нужном месте и отлично себя чувствую. Впереди еще долгий путь, а сейчас я наслаждаюсь путешествием с этим клубом», – заявил Артета.