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    • Реакция Артеты на слухи о его возможном уходе из «Арсенала»

    Реакция Артеты на слухи о его возможном уходе из «Арсенала»

    Микель Артета прояснил свое будущее на посту главного тренера «Арсенала».

    • Сообщалось, что испанец задумался об уходе из клуба по окончании сезона-2023/24.
    • Артету связывали с переходом в «Барселону».
    • Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.

    «Абсолютно фейковые новости. Не знаю, откуда берется такая информация. Это все неправда, и меня это очень огорчает.

    Я нахожусь в нужном месте и отлично себя чувствую. Впереди еще долгий путь, а сейчас я наслаждаюсь путешествием с этим клубом», – заявил Артета.

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    Источник: BBC

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