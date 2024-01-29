30 января на стадионе «Кенилворт Роуд» состоится поединок 22 тура английской Премьер-Лиги. «Лутон Таун» будет принимать «Брайтон». Встреча стартует в 22:45 по московскому времени.

«Лутон»

Подопечные Роба Эдвардса продолжают сражаться за место в элитном дивизионе английского футбола. В настоящее время «Лутон» идет в зоне вылета, занимая 18 строчку в таблице АПЛ. Тем не менее, команда Эдвардса – далеко не подарок, особенно если говорить о матчах на ее поле.

«Брайтон»

«Брайтон» не проигрывает в АПЛ с 17 декабря. Работа экс-тренера донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби привлекает внимание больших клубов. Сейчас наставника «Брайтона» активно связывают с возможным переходом в «Ливерпуль» и «Барселону». Пока же итальянец концентрируется на работе со своей нынешней командой. Южане проводят солидный сезон: «Брайтон» идет седьмым в АПЛ, а также успел пробиться в 1/8 финала Кубка Англии и в плей-офф Лиги Европы.

Личные встречи

Последние три очных противостояния «Лутона» и «Брайтона» завершились следующим образом:

12.08.2023 «Брайтон» – «Лутон» 4:1

31.07.2023 «Лутон» – «Брайтон» 1:3

23.07.2016 «Брайтон» – «Лутон» 1:2

Прогноз на матч «Лутон» – «Брайтон»

Обе команды предпочитают играть в атакующей манере. Мы считаем, что матч на «Кенилворт Роуд» вполне может порадовать приличной результативностью. Рекомендованная ставка: тотал больше 3 голов (1,93).