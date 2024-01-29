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    • Алейников оценил решение Миранчука отказаться от возвращения в «Локомотив»

    Алейников оценил решение Миранчука отказаться от возвращения в «Локомотив»

    Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Лечче» Сергей Алейников прокомментировал прогресс российского полузащитника Алексея Миранчука в выступлениях за «Аталанту».

    «Прогресс Миранчука связан с тем, что пришло его время. Он привык к чемпионату Италии, тренер «Аталанты» стал больше доверять ему. В таких обстоятельствах игрок раскрывается – это влияет эмоционально, что тоже важно. Также отмечу, что Алексей очень правильно сделал, не уехав в обратно «Локомотив», – сказал Алейников.

    • 27 января, в матче 22-го тура Серии А с «Удинезе» Миранчук забил победный мяч своей команды.
    • В нынешнем сезоне игрок принял участие в 18 встречах, отметился 3 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

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    Источник: «Чемпионат»

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