Алейников оценил решение Миранчука отказаться от возвращения в «Локомотив»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Лечче» Сергей Алейников прокомментировал прогресс российского полузащитника Алексея Миранчука в выступлениях за «Аталанту».

«Прогресс Миранчука связан с тем, что пришло его время. Он привык к чемпионату Италии, тренер «Аталанты» стал больше доверять ему. В таких обстоятельствах игрок раскрывается – это влияет эмоционально, что тоже важно. Также отмечу, что Алексей очень правильно сделал, не уехав в обратно «Локомотив», – сказал Алейников.