Алейников оценил решение Миранчука отказаться от возвращения в «Локомотив»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Лечче» Сергей Алейников прокомментировал прогресс российского полузащитника Алексея Миранчука в выступлениях за «Аталанту».
«Прогресс Миранчука связан с тем, что пришло его время. Он привык к чемпионату Италии, тренер «Аталанты» стал больше доверять ему. В таких обстоятельствах игрок раскрывается – это влияет эмоционально, что тоже важно. Также отмечу, что Алексей очень правильно сделал, не уехав в обратно «Локомотив», – сказал Алейников.
- 27 января, в матче 22-го тура Серии А с «Удинезе» Миранчук забил победный мяч своей команды.
- В нынешнем сезоне игрок принял участие в 18 встречах, отметился 3 забитыми мячами и 5 результативными передачами.