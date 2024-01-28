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    Тимощук оценил свой судейский дебют на матче «Зенита»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился впечатлениями от своей судейской работы.

    • Украинец судил товарищеский матч «Зенита» с саудовским «Аль-Фатом» (1:1), так как арбитры вовремя не приехали.
    • Помощниками Тимощука были тренеры саудовцев.
    • Матч прошел в ОАЭ, где «Зенит» проводит сбор.

    «Первый мой судейский международный опыт. Один судья приехал, с бровки мне махал. Говорю ему: «Подожди еще пять минут». Хотел закончить в паузе на воду, потому что сегодня очень жарко.

    В целом было волнительно, но пообщался с нашими ребятами и соперниками, поговорили. Сказал, чтобы уважали друг друга, иначе буду жестко наказывать», – сказал Тимощук.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    VPERDIV SPARTAK
    1706457383
    Первый блин на ничью) больше судить не будешь)
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