Тимощук оценил свой судейский дебют на матче «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился впечатлениями от своей судейской работы.

Украинец судил товарищеский матч «Зенита» с саудовским «Аль-Фатом» (1:1), так как арбитры вовремя не приехали.

Помощниками Тимощука были тренеры саудовцев.

Матч прошел в ОАЭ, где «Зенит» проводит сбор.

«Первый мой судейский международный опыт. Один судья приехал, с бровки мне махал. Говорю ему: «Подожди еще пять минут». Хотел закончить в паузе на воду, потому что сегодня очень жарко.

В целом было волнительно, но пообщался с нашими ребятами и соперниками, поговорили. Сказал, чтобы уважали друг друга, иначе буду жестко наказывать», – сказал Тимощук.