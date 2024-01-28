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    Реакция Симеоне на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил решение своего коллеги Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24.

    «Трудно объяснить чувства другого человека. Но я очень хорошо понимаю его. Он отличный тренер, здорово поработавший в «Ливерпуле». Ему удалось перестроить команду в этом сезоне – они очень хорошо выступают в чемпионате.

    На него всегда оказывается большое давление. Это непростая работа, она выматывает, она давит на тебя, от неe кружится голова. Надеюсь, у него получится все, за что он возьмется. Он футбольный человек и за последние годы показал, насколько он хороший тренер», – сказал Симеоне.

    • Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • При нем команда выиграла 7 трофеев.
    • Тренер не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.

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    Источник: Relevo

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1706431109
    сколько раз они пересекались между собой, кто знает? и каков процент побед?
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