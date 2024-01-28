Реакция Симеоне на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил решение своего коллеги Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24.

«Трудно объяснить чувства другого человека. Но я очень хорошо понимаю его. Он отличный тренер, здорово поработавший в «Ливерпуле». Ему удалось перестроить команду в этом сезоне – они очень хорошо выступают в чемпионате.

На него всегда оказывается большое давление. Это непростая работа, она выматывает, она давит на тебя, от неe кружится голова. Надеюсь, у него получится все, за что он возьмется. Он футбольный человек и за последние годы показал, насколько он хороший тренер», – сказал Симеоне.