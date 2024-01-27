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    «Кадис» – «Атлетик»: прогноз на матч Ла Лиги, 28 января

    28 января на «Эстадио Нуэво Мирандилья» в Кадисе состоится матч 22 тура испанской Ла Лиги. Местный «Кадис» будет принимать «Атлетик» из Бильбао. Встреча стартует в 18:15 по московскому времени.

    «Кадис»

    На неделе «Кадис» объявил о назначении нового тренера. Спасать команду от вылета в Сегунду доверили опытному Маурисио Пеллегрино. Любопытно, что при этом в «Кадис» активно сватали рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля, однако он остался в московском клубе.

    «Атлетик»

    Несколькими днями ранее команда из Бильбао эффектно прошла в полуфинал Кубка Испании, грохнув «Барселону» (4:2). В домашнем чемпионате «Атлетик» также очень хорош и реально претендует на место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона 2023/2024. В настоящее время баски занимают пятое место в таблице Примеры.

    Личные встречи

    Последние три очных встречи «Кадиса» и «Атлетика» завершились следующим образом:

    • 16.09.2023 «Атлетик» – «Кадис» 3:0
    • 03.02.2023 «Атлетик» – «Кадис» 4:1
    • 29.08.2022 «Кадис» – «Атлетик» 0:4

    Прогноз на матч «Кадис» – «Атлетик»

    Пеллегрино умеет грамотно выстраивать оборону и вряд ли отойдет от своего стиля и в «Кадисе». К тому же нужно понимать, что «Атлетик» отдал немало сил в драматичном матче против «Барселоны». Считаем, что хозяева поля смогут избежать разгрома. Рекомендованная ставка – победа «Кадиса» с форой +1,5 (1,40).

    Источник: «Бомбардир»

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