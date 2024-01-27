Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Семин прокомментировал новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

    Семин прокомментировал новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

    Юрий Семин рассказал о своей реакции на решение Юргена Клоппа покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

    «Это тренер высочайшего уровня, он добился огромных высот в «Ливерпуле». Где бы он ни тренировал, за его командами всегда было очень интересно наблюдать, он привносил в игру каждой команды что-то новое, интересное.

    Мне трудно предположить, где он будет работать дальше, но я думаю, что он всегда будет востребован, обязательно найдет себе место после ухода из «Ливерпуля», – заявил Семин.

    • Немец возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • При нем команда выиграла 7 трофеев.
    • Клопп не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.

    Новости по теме
    Овчинников определил четырех тренеров, «перевернувших» российский футбол 6
    Семин высказался о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»
    Семин уличил во лжи Геннадия Орлова 6
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:54
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+