Семин прокомментировал новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Юрий Семин рассказал о своей реакции на решение Юргена Клоппа покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

«Это тренер высочайшего уровня, он добился огромных высот в «Ливерпуле». Где бы он ни тренировал, за его командами всегда было очень интересно наблюдать, он привносил в игру каждой команды что-то новое, интересное.

Мне трудно предположить, где он будет работать дальше, но я думаю, что он всегда будет востребован, обязательно найдет себе место после ухода из «Ливерпуля», – заявил Семин.