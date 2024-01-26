Ловчев оценил желание «Спартака» усилиться форвардом «Твенте» Угальде

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о вероятном трансфере в московский клуб Манфреда Угальде из «Твенте».

В этом сезоне костариканец забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 25 матчах.

Ожидается, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 15 млн евро.

«Нападающий – и не только – «Спартаку» нужен. Нужен и опорник, и еще один сильный центральный защитник. «Спартак» непростая команда, а у нас тяжелый чемпионат.

Вспомните, как приходил Тиль, очень хорошие о нем были отзывы перед переходом, а в итоге не получилось. То, что Угальде молодой, – в плюс, это значит, если не получится, красно-белые смогут продать и вернуть какие-то деньги.

Мне не нравится история, когда говорится, что вырастим и продадим. Когда у клуба нормальное финансирование, игроков берут не на рост, а для того, чтобы они пользу приносили, помогали выиграть трофеи. То есть берут ради спортивных достижений.

Пока Угальде при всей своей статистике в Голландии – кот в мешке. Был пример Промеса, пришедшего из Голландии, но есть и пример Тиля. Куча факторов, которые влияют», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.