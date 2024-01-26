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    Реакция тен Хага на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил решение своего коллеги Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24.

    «Это не пойдет на пользу АПЛ. Он ознаменовал собой эпоху, вернув клуб туда, где ему самое место. Поздравляю его с этим. Он отлично поработал в «Ливерпуле».

    Я могу понять его решение. Девять лет – это большой срок. Это период не только достижения целей, но и неудач.

    АПЛ – очень напряженная лига. Плюс еврокубки. Когда работаешь в таком режиме девять лет... Я могу понять, что у него заканчиваются силы. И это весомый аргумент в пользу ухода», – сказал тен Хаг.

    • Немец возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • При нем команда выиграла 7 трофеев.
    • Клопп не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.

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    Источник: Hayters

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    26.01.2024 21:55
    Комментарии (2)
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    Sedoi_Goblin
    1706296497
    Да ладно... Дядя ЮрГен сказал: " Я устал, я ухожу????"...
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    СпорЦмен
    1706302942
    После его ухода Ливерпуль вернётся туда, где ему самое место! Он так хотел сказать. :))))
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