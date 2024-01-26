Реакция тен Хага на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил решение своего коллеги Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24.

«Это не пойдет на пользу АПЛ. Он ознаменовал собой эпоху, вернув клуб туда, где ему самое место. Поздравляю его с этим. Он отлично поработал в «Ливерпуле».

Я могу понять его решение. Девять лет – это большой срок. Это период не только достижения целей, но и неудач.

АПЛ – очень напряженная лига. Плюс еврокубки. Когда работаешь в таком режиме девять лет... Я могу понять, что у него заканчиваются силы. И это весомый аргумент в пользу ухода», – сказал тен Хаг.