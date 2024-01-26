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    Мостовой раскритиковал вероятный трансфер «Спартака»

    Александр Мостовой считает, что «Спартак» сильно переплатит за форварда «Твенте» Манфреда Угальде.

    • В этом сезоне костариканец забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 25 матчах.
    • Ожидается, что его трансфер обойдется спартаковцам в 15 млн евро.

    «Такие трансферы не приблизят «Спартак» к чемпионству, это факт. Приходят новые люди в клуб и все по-новому. На таких трансферах просто зарабатывают деньги.

    Этого парня особо никто не знает, но сумма очень внушительная – вопросы уже есть. Я не понимаю, зачем переплачивать в три раза за футболиста?

    Пусть кто-то из руководства скажет об этом», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706291167
    Обычный неликвид за дорого. Это в свинарне обычная практика. А потом хрюкают из промежности 6-10 места. Гыгыгы
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    NewLife
    1706292340
    Если ты сам признаешься, что не понимаешь, зачем тогда публикуешь свое непрофессиональное мнение(
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    Алексей З
    1706292651
    Во многом Мост прав. Все знают , что положение Абаскаля очень шаткое , так под кого берут игрока за дорого ? Нужен ли он будет новому тренеру , при отставки Абаскаля ?
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    TIMOTHY
    1706293132
    Халявские деньги на ветер это в Лукойл запросто
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    Freyd
    1706293169
    А за другие деньги никто и не поедет,в Россию едут зарабатывать.
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