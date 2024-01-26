Мостовой раскритиковал вероятный трансфер «Спартака»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» сильно переплатит за форварда «Твенте» Манфреда Угальде.

В этом сезоне костариканец забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 25 матчах.

Ожидается, что его трансфер обойдется спартаковцам в 15 млн евро.

«Такие трансферы не приблизят «Спартак» к чемпионству, это факт. Приходят новые люди в клуб и все по-новому. На таких трансферах просто зарабатывают деньги.

Этого парня особо никто не знает, но сумма очень внушительная – вопросы уже есть. Я не понимаю, зачем переплачивать в три раза за футболиста?

Пусть кто-то из руководства скажет об этом», – сказал Мостовой.