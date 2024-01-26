Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Букмекеры спрогнозировали следующее место работы Клоппа

    Букмекеры открыли линию на будущее Юргена Клоппа после ухода из «Ливерпуля».

    По их расчетам, наиболее вероятным следующем местом работы 56-летнего специалиста считается сборная Германии.

    Также высоко котируются шансы Клоппа вернуться в дортмундскую «Боруссию». Следом идут варианты с «Реалом» и «Барселоной».

    Следующее место работы Клоппа по версии букмекеров:

    1. сборная Германии – 1,11
    2. «Боруссия Д» – 8,50
    3. «Реал» – 12,00
    4. «Барселона» – 15,00
    5. сборная Англии – 17,00
    6. «Бавария» – 81,00
    7. «Манчестер Юнайтед» – 201,00

    Новости по теме
    Хаби Алонсо высказался о перспективе возглавить «Ливерпуль» вместо Клоппа 2
    Клопп ответил, когда «Ливерпуль» узнал о его планах уйти из клуба
    Реакция Каррагера на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля» 1
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ziklop
    1706285947
    буки правы!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+