Букмекеры спрогнозировали следующее место работы Клоппа

Букмекеры открыли линию на будущее Юргена Клоппа после ухода из «Ливерпуля».
По их расчетам, наиболее вероятным следующем местом работы 56-летнего специалиста считается сборная Германии.
Также высоко котируются шансы Клоппа вернуться в дортмундскую «Боруссию». Следом идут варианты с «Реалом» и «Барселоной».
Следующее место работы Клоппа по версии букмекеров:
- сборная Германии – 1,11
- «Боруссия Д» – 8,50
- «Реал» – 12,00
- «Барселона» – 15,00
- сборная Англии – 17,00
- «Бавария» – 81,00
- «Манчестер Юнайтед» – 201,00