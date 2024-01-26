Букмекеры спрогнозировали следующее место работы Клоппа

Букмекеры открыли линию на будущее Юргена Клоппа после ухода из «Ливерпуля».

По их расчетам, наиболее вероятным следующем местом работы 56-летнего специалиста считается сборная Германии.

Также высоко котируются шансы Клоппа вернуться в дортмундскую «Боруссию». Следом идут варианты с «Реалом» и «Барселоной».

Следующее место работы Клоппа по версии букмекеров: