Хави: «Надеюсь, вы будете скучать по мне»

Главный тренер «Барселоны» Хави вновь порассуждал о своем будущем в клубе.

«Не знаю, справедлива ли критика в мой адрес. Но точно знаю, что в этом клубе всегда ценят людей после ухода. Сейчас ценят Вальверде, Кумана, Бускетса, Альбу. По ним скучают, хотя раньше их уничтожали.

Надеюсь, вы будете скучать по мне. Но я ценю то, что у меня есть. Я в лучшем клубе мира. Я здесь уже два с половиной года и думаю, что мне осталось скорее меньше, чем больше.

Если посмотреть на предшественников, то Пеп Гвардиола провел четыре сезона, Луис Энрике – три... Наступит момент, когда я уйду, так что не волнуйтесь», – сказал Хави.