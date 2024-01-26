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    Хави: «Надеюсь, вы будете скучать по мне»

    Главный тренер «Барселоны» Хави вновь порассуждал о своем будущем в клубе.

    «Не знаю, справедлива ли критика в мой адрес. Но точно знаю, что в этом клубе всегда ценят людей после ухода. Сейчас ценят Вальверде, Кумана, Бускетса, Альбу. По ним скучают, хотя раньше их уничтожали.

    Надеюсь, вы будете скучать по мне. Но я ценю то, что у меня есть. Я в лучшем клубе мира. Я здесь уже два с половиной года и думаю, что мне осталось скорее меньше, чем больше.

    Если посмотреть на предшественников, то Пеп Гвардиола провел четыре сезона, Луис Энрике – три... Наступит момент, когда я уйду, так что не волнуйтесь», – сказал Хави.

    • «Барса» идет на 3-м месте в Примере с 8-очковым отставанием от лидера.
    • В январе команда проиграла Суперкубок Испании и вылетела из Кубка страны от «Атлетика» (2:4).
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов соперником каталонцев будет «Наполи».

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    Источник: Marca

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    Комментарии (1)
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    Ziklop
    1706284999
    ты пришёл, на работу тренера, не в лучшие времена, но и сам иногда с заменами чудишь.
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