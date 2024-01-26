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    • Жена Тикнизяна объяснила отказ защитника «Локомотива» переходить в «Зенит»

    Жена Тикнизяна объяснила отказ защитника «Локомотива» переходить в «Зенит»

    Яна Ромашкина, супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, обсудила с подписчиками срыв трансфера игрока в «Зенит».

    Телеведущей напомнили, что месяц назад футболист говорил о нежелании переходить в «Зенит».

    «Что касается его слов про «Зенит». Он сказал: «Я не пойду в «Зенит», потому что я хочу в Европу». Двум клубам из Европы в «Локо» после переговоров отказали.

    Выходила еще пара клубов из Европы на Наира – тоже не срослось. Ждать до старости? Или, чтобы вам всем угодить, теперь ни шагу в сторону?

    Когда Наир переходил в «Локо», все писали, что он не подходит для игры, он не перспективный, и вообще кого вы взяли. А сейчас вы говорите «брали на перспективу», только такие, как вы, сидели и писали тоже самое, что и вы сейчас про «Зенит».

    Ни один аналитик не знает, как будет складываться игра у того или иного игрока. Они могут только предполагать, и то зачастую это предположение ошибочно. Вы свое мнение формируете благодаря посту Дорского? Серьезно?», – ответила Ромашкина.

    • Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за игрока сборной Армении 8+2 миллионов евро.
    • Переход сорвался из-за разногласий по поводу условий личного контракта – Тикнизян хотел зарабатывать 2 млн евро в год.
    • В этом сезоне фулбек «Локо» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Яны Ромашкиной

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1706282366
    Блаблабла... Тикнизян не в Зените не потому, что он отказался от перехода в Зенит, а потому, что Зенит ПОСЛАЛ Тикнизяна куда подальше из-за неадекватных требований игрочка по зарплате!!!
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    portero
    1706282652
    Хотел подколоть что кто её возить на работу будет.... Но она молодец, кто знает как бы оно было???? Вышел бы разок и кураж поймал, куда бы Семак делся пришлось бы ставить, как в в свое время Петержела, поставил молодых Зенита, типо вот вам раз вы желаете из увидеть в старте.... а они возьми и заиграй также как в "кубке лиги" или что там было....
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1706284885
    Дурачок что ли? Кому он там в гейропе нужен? Может какому-нибудь середняку Турции, да и то вряд ли.
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