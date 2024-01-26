Жена Тикнизяна объяснила отказ защитника «Локомотива» переходить в «Зенит»

Яна Ромашкина, супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, обсудила с подписчиками срыв трансфера игрока в «Зенит».

Телеведущей напомнили, что месяц назад футболист говорил о нежелании переходить в «Зенит».

«Что касается его слов про «Зенит». Он сказал: «Я не пойду в «Зенит», потому что я хочу в Европу». Двум клубам из Европы в «Локо» после переговоров отказали.

Выходила еще пара клубов из Европы на Наира – тоже не срослось. Ждать до старости? Или, чтобы вам всем угодить, теперь ни шагу в сторону?

Когда Наир переходил в «Локо», все писали, что он не подходит для игры, он не перспективный, и вообще кого вы взяли. А сейчас вы говорите «брали на перспективу», только такие, как вы, сидели и писали тоже самое, что и вы сейчас про «Зенит».

Ни один аналитик не знает, как будет складываться игра у того или иного игрока. Они могут только предполагать, и то зачастую это предположение ошибочно. Вы свое мнение формируете благодаря посту Дорского? Серьезно?», – ответила Ромашкина.