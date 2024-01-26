Потенциальный новичок «Локомотива» посетил российское посольство во Франции

Переговоры о трансфере центрального защитника Жерзино Нямси из «Страсбура» в «Локомотив» продолжаются.

В четверг клубам удалось приблизиться к компромиссу. Сумма сделки может составить 5 миллионов евро.

Сам футболист занимается административными вопросами – для этого он посетил российское посольство во Франции.

На 27-летнего центрбека также претендует «Андерлехт», но фаворитом считается «Локо».