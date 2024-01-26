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    • Потенциальный новичок «Локомотива» посетил российское посольство во Франции

    Потенциальный новичок «Локомотива» посетил российское посольство во Франции

    Переговоры о трансфере центрального защитника Жерзино Нямси из «Страсбура» в «Локомотив» продолжаются.

    В четверг клубам удалось приблизиться к компромиссу. Сумма сделки может составить 5 миллионов евро.

    Сам футболист занимается административными вопросами – для этого он посетил российское посольство во Франции.

    На 27-летнего центрбека также претендует «Андерлехт», но фаворитом считается «Локо».

    • Рыночная стоимость Нямси – 5 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел за «Страсбур» 13 матчей без голевых действий.

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    Источник: DNA

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