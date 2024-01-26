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    Булыкин назвал самого прогрессирующего футболиста РПЛ

    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высоко оценил игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

    «Мне сразу в голову приходят Пиняев и Тюкавин. Хочется, чтобы наша молодeжь развивалась, потому что в некоторых клубах выделить некого, там одни иностранцы. Надо доверять молодым, чтобы больше играли.

    Отмечу Тюкавина, он как раз стал больше играть. В чeм его главный прогресс? Он стал чаще брать игру на себя, больше забивать начал. На этом нельзя останавливаться.

    Вторая часть сезона для «Динамо» будет зависеть от него. Он и Фeдор Смолов должны сделать результат. У молодых футболистов глаза горят намного сильнее, поэтому во второй части чемпионата он должен ещe прибавить», – сказал Булыкин.

    • Тюкавину сейчас 21 год.
    • В этом сезоне динамовец забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1706264160
    Надеюсь результат не заставит себя ждать и Динамо вылетит в пердив. Чем меньше мАсковских команд в РПЛ, тем лучше. Пускай будет мАсковская лига отдельно. Коней в РПЛ можно оставить, они, как и Зенит основной поставщик баллов в копилку УЕФА.
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