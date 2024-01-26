Булыкин назвал самого прогрессирующего футболиста РПЛ

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высоко оценил игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Мне сразу в голову приходят Пиняев и Тюкавин. Хочется, чтобы наша молодeжь развивалась, потому что в некоторых клубах выделить некого, там одни иностранцы. Надо доверять молодым, чтобы больше играли.

Отмечу Тюкавина, он как раз стал больше играть. В чeм его главный прогресс? Он стал чаще брать игру на себя, больше забивать начал. На этом нельзя останавливаться.

Вторая часть сезона для «Динамо» будет зависеть от него. Он и Фeдор Смолов должны сделать результат. У молодых футболистов глаза горят намного сильнее, поэтому во второй части чемпионата он должен ещe прибавить», – сказал Булыкин.