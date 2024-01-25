Бояринцев: «Пока из предложений есть только попить пиво и сходить в баню»

Экс-спартаковец Денис Бояринцев рассказал, что у него нет вариантов трудоустройства на сегодняшний день.

Бывший футболист закончил карьеру в 2014 году.

Он работал в «Торпедо», «Носте», «Текстильщике», «КАМАЗе», «Родине», «Новосибирске» и «Соколе».

Из саратовского клуба Бояринцева уволили в конце ноября.

«Сейчас январь, все клубы на сборах, там идет плодотворная работа, и в такое время обычно нет тренерских отставок, поэтому предложений у меня пока нет. Обычно такие варианты возникают после возобновления чемпионатов.

Сейчас мне только предлагают поиграть в футбол, попить пиво и сходить в баню (смеется). Отдыхаю, набираюсь сил и буду ждать своего шанса, вернуться к работе, я готов и надеюсь, что это случится как можно быстрее», – заявил Бояринцев.