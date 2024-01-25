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    • Бояринцев: «Пока из предложений есть только попить пиво и сходить в баню»

    Бояринцев: «Пока из предложений есть только попить пиво и сходить в баню»

    Экс-спартаковец Денис Бояринцев рассказал, что у него нет вариантов трудоустройства на сегодняшний день.

    • Бывший футболист закончил карьеру в 2014 году.
    • Он работал в «Торпедо», «Носте», «Текстильщике», «КАМАЗе», «Родине», «Новосибирске» и «Соколе».
    • Из саратовского клуба Бояринцева уволили в конце ноября.

    «Сейчас январь, все клубы на сборах, там идет плодотворная работа, и в такое время обычно нет тренерских отставок, поэтому предложений у меня пока нет. Обычно такие варианты возникают после возобновления чемпионатов.

    Сейчас мне только предлагают поиграть в футбол, попить пиво и сходить в баню (смеется). Отдыхаю, набираюсь сил и буду ждать своего шанса, вернуться к работе, я готов и надеюсь, что это случится как можно быстрее», – заявил Бояринцев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.01.2024 22:14
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1706211131
    В баню зовут, мыло поднимать, да за пивом сбегать.
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