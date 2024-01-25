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    Промес может досрочно покинуть сбор «Спартака» в ОАЭ

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес, возможно, вернется в Москву раньше, чем планировалось.

    Есть вероятность досрочного отъезда футболиста из ОАЭ в связи с риском попасть под экстрадицию в Нидерланды.

    Ожидается, что вингер продолжит подготовку ко второй части сезона в России по индивидуальной программе, однако окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

    • Спартаковца в Нидерландах обвиняют в контрабанде крупной партии кокаина.
    • Прокуратура запросила для него 9 лет тюрьмы.
    • Статистика 32-летнего Промеса в этом сезоне: 21 матч, 8 голов, 8 ассистов.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Комментарии (4)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706202503
    Уголовник срочно собрал манатки и рванул на хазу в окрестности Тарасовки. Там свинарня его укроет. Промяса экстрадировать, а подельников расформировать. Гыгыгы
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    momwig_
    1706202719
    Нормально. Просто раньше выполнил программу подготовки.
    Ответить
    O-kolesov
    1706202985
    Раньше сядешь, раньше выйдешь.
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    СпорЦмен
    1706203471
    Это должно сплотить команду, все встанут горой за преступника. ОПГ одним словом. Первыми стали депутаты, теперь очередь футболеров и сактонтов фанатов. Преступная машина заработала!
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