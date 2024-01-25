Промес может досрочно покинуть сбор «Спартака» в ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес, возможно, вернется в Москву раньше, чем планировалось.

Есть вероятность досрочного отъезда футболиста из ОАЭ в связи с риском попасть под экстрадицию в Нидерланды.

Ожидается, что вингер продолжит подготовку ко второй части сезона в России по индивидуальной программе, однако окончательного решения по этому вопросу еще не принято.