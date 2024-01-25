Промес может досрочно покинуть сбор «Спартака» в ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес, возможно, вернется в Москву раньше, чем планировалось.
Есть вероятность досрочного отъезда футболиста из ОАЭ в связи с риском попасть под экстрадицию в Нидерланды.
Ожидается, что вингер продолжит подготовку ко второй части сезона в России по индивидуальной программе, однако окончательного решения по этому вопросу еще не принято.
- Спартаковца в Нидерландах обвиняют в контрабанде крупной партии кокаина.
- Прокуратура запросила для него 9 лет тюрьмы.
- Статистика 32-летнего Промеса в этом сезоне: 21 матч, 8 голов, 8 ассистов.