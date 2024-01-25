«ПСЖ» подписал контракт с 18-летним бразильцем

«Пари Сен-Жермен» подписал контракт с полузащитником Габриэлом Москардо до 2028 года. Французский клуб приобрел игрока у «Коринтианса».

Ближайшие шесть месяцев 18-летний хавбек проведет в прежнем клубе, после чего присоединится к «ПСЖ» для прохождения предсезонной подготовки.