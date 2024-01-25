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    «ПСЖ» подписал контракт с 18-летним бразильцем

    «Пари Сен-Жермен» подписал контракт с полузащитником Габриэлом Москардо до 2028 года. Французский клуб приобрел игрока у «Коринтианса».

    Ближайшие шесть месяцев 18-летний хавбек проведет в прежнем клубе, после чего присоединится к «ПСЖ» для прохождения предсезонной подготовки.

    • По сообщениям различных источников, французский клуб заплатит за Москардо 22 миллиона евро, а еще 2 миллиона евро будут предусмотрены в качестве возможных бонусов.
    • В сезоне-2023 Москардо провел за основной состав «Коринтианса» 25 матчей, отметился 1 голом и 1 передачей.
    • В сентябре, когда ему было 17, он дебютировал за сборную Бразилии U23.

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    Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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