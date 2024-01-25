Жена Тикнизяна намекнула на трансфер игрока в «Зенит»

Жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, Яна Ромашкина, сделала публикацию в социальной сети с намеком на возможный трансфер игрока в «Зенит».
«Солнце в зените. Мы в Абу Даби», – написала Ромашкина.
- В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.
- Контракт защитника со столичным клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
- Сообщалось, что в случае осуществления трансфера игрок будет зарабатывать в «Зените» 1,2 миллиона евро в год. Контракт будет подписан сроком на пять лет.