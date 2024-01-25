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    Жена Тикнизяна намекнула на трансфер игрока в «Зенит»

    Жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, Яна Ромашкина, сделала публикацию в социальной сети с намеком на возможный трансфер игрока в «Зенит».

    «Солнце в зените. Мы в Абу Даби», – написала Ромашкина.

    • В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.
    • Контракт защитника со столичным клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
    • Сообщалось, что в случае осуществления трансфера игрок будет зарабатывать в «Зените» 1,2 миллиона евро в год. Контракт будет подписан сроком на пять лет.

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    Источник: телеграм-канал Яна Ромашкина

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    Комментарии (8)
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    Давид59
    1706187085
    А если бы написала "возвращаемся поездом"?
    Ответить
    Давид59
    1706187275
    Так она уже придумала, на что его миллионы потратить.
    Ответить
    Бомбардиръ
    1706187479
    НАДИР — точка на небесной сфере, находящаяся на вертикали под наблюдателем. Надир диаметрально противоположен ЗЕНИТУ … (Научно-технический энциклопедический словарь) А Наир и Надир не одно и тоже? )))
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    JIEGEHDA
    1706187499
    А если она поедет к бабушке и напишет " холодно на Урале"? То что Тикнизяна Урал покупает?
    Ответить
    RedMaksim97
    1706188314
    Это троллинг
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    acor94
    1706189686
    Солнце - имеется ввиду, что Тинки это солнце.
    Ответить
    Цугундeр
    1706191183
    Ага. На светофоре жёлтое , а на шпалах коричневое..Туту ру.)
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