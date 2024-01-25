Жена Тикнизяна намекнула на трансфер игрока в «Зенит»

Жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, Яна Ромашкина, сделала публикацию в социальной сети с намеком на возможный трансфер игрока в «Зенит».

«Солнце в зените. Мы в Абу Даби», – написала Ромашкина.