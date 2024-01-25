Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Колыванов назвал место российского чемпионата в мировой иерархии

    Колыванов назвал место российского чемпионата в мировой иерархии

    Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов считает, что турнир в РПЛ по своему уровню занимает шестое место в мире.

    «Мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Вот шестое место мы занимаем. Остальные все после нас. Нормальный у нас чемпионат, непростой, игроки неплохие, а накал борьбы посерьезнее, чем в других чемпионатах», – сказал Колыванов.

    • Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики составила рейтинг сильнейших лиг по итогам 2023 года. В топ-10 вошли: 1. Италия; 2. Англия; 3. Испания. 4. Бразилия. 5. Германия; 6. Франция; 7. Португалия; 8. Нидерланды; 9. Бельгия; 10. Аргентина.
    • Россия заняла 59 место.
    • В 2022-м году чемпионат России был в этом списке 80-м.

    Новости по теме
    Тикнизян опубликовал популярный мем после срыва трансфера в «Зенит» 1
    Трансфер Тикнизяна из «Локо» в «Зенит» сорвался: известна причина 5
    Литвинов тренируется по индивидуальной программе на сборе «Спартака» в ОАЭ 1
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:23
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Benifacto
    1706183267
    уж луче бы молчал....хоть за умного бы сошел...если тока по уровню не заслужено высоких зарплат! это да!
    Ответить
    jdodnsoxne
    1706189812
    1 0 0 % Ставки на Спорт!! З а р а б о т о к на Футбольных Событиях!! Информация 1 0 0 % И н с а й д ы (Не п р о г н о з ы) 1 0 0 % Матч на Проверку!! Пишите ; [email protected] (Почту Записывайте сразу) Пример ; Футбол Турция 17:00 Самсунспор - Кайсериспор Победа Самсунспор и Обе Забьют в Матче Да Кф 3,25
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+