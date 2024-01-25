Колыванов назвал место российского чемпионата в мировой иерархии

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов считает, что турнир в РПЛ по своему уровню занимает шестое место в мире.
«Мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Вот шестое место мы занимаем. Остальные все после нас. Нормальный у нас чемпионат, непростой, игроки неплохие, а накал борьбы посерьезнее, чем в других чемпионатах», – сказал Колыванов.
- Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики составила рейтинг сильнейших лиг по итогам 2023 года. В топ-10 вошли: 1. Италия; 2. Англия; 3. Испания. 4. Бразилия. 5. Германия; 6. Франция; 7. Португалия; 8. Нидерланды; 9. Бельгия; 10. Аргентина.
- Россия заняла 59 место.
- В 2022-м году чемпионат России был в этом списке 80-м.