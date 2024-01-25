Колыванов назвал место российского чемпионата в мировой иерархии

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов считает, что турнир в РПЛ по своему уровню занимает шестое место в мире.

«Мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Вот шестое место мы занимаем. Остальные все после нас. Нормальный у нас чемпионат, непростой, игроки неплохие, а накал борьбы посерьезнее, чем в других чемпионатах», – сказал Колыванов.