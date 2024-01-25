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    • Депутат Журова ожидает, что в Нидерландах дело Промеса используют против России

    Депутат Журова ожидает, что в Нидерландах дело Промеса используют против России

    Депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала дело Квинси Промеса.

    • Футболиста «Спартака» в Нидерландах обвиняют в контрабанде крупной партии кокаина.
    • Прокуратура запросила для него 9 лет тюрьмы.
    • Статистика 32-летнего Промеса в этом сезоне: 21 матч, 8 голов, 8 ассистов.
    • Он отправился на зимний сбор команды в ОАЭ, откуда его могут экстрадировать на родину.

    – Нужно ли Спартаку пока отстранить Промеса от команды?

    – Я не могу решить за клуб, мы с вами не знаем его контрактных обязательств. Я просто не знаю, насколько это там все прописано в контракте, потому что все эти нюансы крайне важны: является ли это форс-мажором или еще какой-нибудь причиной, чтобы расторгать контракт.

    Вопрос в том, являются ли обвинения политически-ангажированными или он действительно нарушал закон? Мы все этого не знаем.

    Я так понимаю, ему в принципе это все непросто. У нас с Нидерландами выдачи нет, зато в других странах они могут обратиться в Интерпол или еще куда-то по выдаче спортсмена, если он окажется на территории другой страны. Я знаю, что они собирались на сборы в Эмираты.

    – Они уже на сборах, и Нидерланды как раз запросили выдачу Промеса, но у них пока это не получается.

    – Надо понимать, есть ли у Нидерландов соглашения с Эмиратами. У нас соответствующие соглашения с ними есть. Есть ли такое у Нидерландов?

    Если обвинение вступит в силу, тоже не знаю какие отношения нидерландского Интерпола с Эмиратами. Здесь, конечно. надо знать контракт. Иначе мы еще будем платить издержки.

    – Если Промес продолжит готовиться к сезону со «Спартаком», то повлияет ли это на имидж «Спартака» и всего российского футбола за рубежом?

    – Я думаю, что голландцы постараются это раскрутить в пропагандистских целях. Они сейчас такие темы очень любят раскручивать. Они могут ее серьезно интерпретировать в негативном ключе.

    Самое интересное, что мы отбиться не сможем. У нас не будет площадок, где мы сможет отбить эту тему каким-то образом. Она так или иначе превратится, к сожалению, в политически-ангажированную тему для спортсмена.

    Даже если он виноват или не виноват. Уже никто из людей разбираться сильно не будет. Они будут преподносить информацию, что Россия скрывает преступника. Даже если он таковым является или не является. Они все равно будут таким образом интерпретировать.

    – То есть исход истории с Промесом не столь важен, важно, как это будет в итоге преподнесено?

    – Если это на уровне законных оснований, то это одно дело, а если запустить пропагандистскую машину, то они, к сожалению, могут ее использовать в таких целях.

    Я сейчас это допускаю и просто фантазирую. Я понимаю, что они такие темы стараются не пропускать, чтобы нас лишний раз обвинить.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 12:41
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    Комментарии (9)
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    СпорЦмен
    1706177237
    Не надо париться, отдайте его в Нидерландию, там разбирутся.
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    VVM1964
    1706178503
    Вот вот !!! "Но на происки и бредни Сети есть у нас и бредни — И не испортят нам обедни Злые происки врагов! Это их худые черти Мутят воду во пруду, Это всё придумал Черчилль В восемнадцатом году!" ... )))
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    Давид59
    1706178529
    Депутата Журову спрашивают, надо ли Спартаку отстранять футболиста? Депутатам больше заняться нечем?
    Ответить
    JTherry
    1706178886
    источник СДЗД - мутная "желтая" пресса, вроде Экспресс-газеты, во всех дырках затычка, еще и у Журовой подобие интервью берут - курам на смех..!)))
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    alefreddy
    1706183286
    и словно мухи тут и там ходят слухи по домам...
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    Plyash
    1706185368
    У всяких этих СМИ любимая болезнь,это чесотка.Почесал язык раз,а потом всё больше и больше чешется и хочется.
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