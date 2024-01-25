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    Символическая сборная Европы за 2023-й год по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную из лучших европейских игроков по итогам 2023 года.

    Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»);

    Защитники: Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Давид Алаба (Австрия, «Реал»);

    Полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия Д» / «Реал»), Бернарду СилвСилва (Португалия, «Манчестер Сити»);

    Нападающие: Гарри Кейн (Англия, «Тоттенхэм» / «Бавария»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

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    Источник: IFFHS

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    1706174908
    Соболева не хватает.
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