Радимов оценил положение Джикии в «Спартаке»

Владислав Радимов считает, что Георгий Джикия сейчас котируется ниже всех среди центральных защитников «Спартака».
«Вы видели, как поздоровался Джикия с Абаскалем, когда встретились в аэропорту? Я могу ошибаться, но между ними пробежала черная кошка. И это должны понимать все.
Человек не играет и недоволен своим положением. Одно понятно сейчас: Джикия – четвертый защитник среди центральных. Даже Чернов уже третья опция.
Бабича приглашал сам Абаскаль, чтобы была альтернатива Джикии, и на данный момент серб выглядит сильнее. Как сам Джикия отнесется к этой конкуренции? Посмотрим.
Я даже помню одно интервью, в котором Джикия обещал: «Придет время, и я все скажу». Когда это время наступит?» – сказал Радимов.
- Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
- В РПЛ он не играет со 2 сентября.
- Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.