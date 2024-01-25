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    Радимов оценил положение Джикии в «Спартаке»

    Владислав Радимов считает, что Георгий Джикия сейчас котируется ниже всех среди центральных защитников «Спартака».

    «Вы видели, как поздоровался Джикия с Абаскалем, когда встретились в аэропорту? Я могу ошибаться, но между ними пробежала черная кошка. И это должны понимать все.

    Человек не играет и недоволен своим положением. Одно понятно сейчас: Джикия – четвертый защитник среди центральных. Даже Чернов уже третья опция.

    Бабича приглашал сам Абаскаль, чтобы была альтернатива Джикии, и на данный момент серб выглядит сильнее. Как сам Джикия отнесется к этой конкуренции? Посмотрим.

    Я даже помню одно интервью, в котором Джикия обещал: «Придет время, и я все скажу». Когда это время наступит?» – сказал Радимов.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет со 2 сентября.
    • Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии (2)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1706170431
    Радимов сам выдумывает каких-то чёрных кошек. Всячески хочет уколоть принизить спартак. В данной ситуации просто Жора проигрывает конкуренцию и всё.
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    Дядя Серёжа
    1706175131
    Не срастётся, так не срастётся, кошек душить не будем
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