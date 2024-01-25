Радимов оценил положение Джикии в «Спартаке»

Владислав Радимов считает, что Георгий Джикия сейчас котируется ниже всех среди центральных защитников «Спартака».

«Вы видели, как поздоровался Джикия с Абаскалем, когда встретились в аэропорту? Я могу ошибаться, но между ними пробежала черная кошка. И это должны понимать все.

Человек не играет и недоволен своим положением. Одно понятно сейчас: Джикия – четвертый защитник среди центральных. Даже Чернов уже третья опция.

Бабича приглашал сам Абаскаль, чтобы была альтернатива Джикии, и на данный момент серб выглядит сильнее. Как сам Джикия отнесется к этой конкуренции? Посмотрим.

Я даже помню одно интервью, в котором Джикия обещал: «Придет время, и я все скажу». Когда это время наступит?» – сказал Радимов.