В Госдуме отреагировали на обвинение Промеса в наркоторговле

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев высказался о деле Квинси Промеса.

Футболиста «Спартака» в Нидерландах обвиняют в контрабанде крупной партии кокаина.

Прокуратура запросила для него 9 лет тюрьмы.

Статистика 32-летнего Промеса в этом сезоне: 21 матч, 8 голов, 8 ассистов.

Он отправился на зимний сбор команды в ОАЭ, откуда его могут экстрадировать на родину.

«В любом случае делать какие-то выводы рано. Посмотрим, что скажут и потребуют в Нидерландах. У нас в прокуратуре работают квалифицированные специалисты, которые дадут профессиональную оценку этим доводам. Поэтому надо внимательно следить за ситуацией.

Будут ли голландцы использовать дело Промеса в качестве русофобской пропаганды? Да, могут. Кто-то действительно может использовать факт нахождения Промеса в России для пропаганды и давления, будто мы скрываем преступника.

Обвинять Россию во всех грехах сейчас модно. Такая тенденция есть сейчас во всем мире – никто не хочет оперировать логикой, хотят просто найти крайнего.

К тому же, спорт продолжают смешивать с политикой, появляются новые истории. Этот период надо пережить, время расставит все на свои места», – сказал Свищев.