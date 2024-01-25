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    • В Госдуме отреагировали на обвинение Промеса в наркоторговле

    В Госдуме отреагировали на обвинение Промеса в наркоторговле

    Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев высказался о деле Квинси Промеса.

    • Футболиста «Спартака» в Нидерландах обвиняют в контрабанде крупной партии кокаина.
    • Прокуратура запросила для него 9 лет тюрьмы.
    • Статистика 32-летнего Промеса в этом сезоне: 21 матч, 8 голов, 8 ассистов.
    • Он отправился на зимний сбор команды в ОАЭ, откуда его могут экстрадировать на родину.

    «В любом случае делать какие-то выводы рано. Посмотрим, что скажут и потребуют в Нидерландах. У нас в прокуратуре работают квалифицированные специалисты, которые дадут профессиональную оценку этим доводам. Поэтому надо внимательно следить за ситуацией.

    Будут ли голландцы использовать дело Промеса в качестве русофобской пропаганды? Да, могут. Кто-то действительно может использовать факт нахождения Промеса в России для пропаганды и давления, будто мы скрываем преступника.

    Обвинять Россию во всех грехах сейчас модно. Такая тенденция есть сейчас во всем мире – никто не хочет оперировать логикой, хотят просто найти крайнего.

    К тому же, спорт продолжают смешивать с политикой, появляются новые истории. Этот период надо пережить, время расставит все на свои места», – сказал Свищев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии (18)
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    СпорЦмен
    1706164551
    Защитник срамтака нашелся.верните его домой, пускай отвечает за ВСЕ свои преступления, депутат забыл, еще и поножовщину, круто съехал.
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    jabba-the-hat
    1706164768
    Да ладно, оставьте Промеса Спартаку! Без него вообще ведь на вылет встанут.
    Ответить
    Suvorov71
    1706167327
    Депутатам не надо сюда влезать, а помойным заткнуться, вони от вас и так хватает
    Ответить
    Semenycch
    1706167491
    Преступник должен сидеть в тюрьме! А этот желательно пожизненно!
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    NewLife
    1706168696
    "Кто-то действительно может использовать факт нахождения Промеса в России для пропаганды и давления, будто мы скрываем преступника." Пока что этим занимаются только немытые тролли с питерской помойки и один вечно ржущий психопат из конюшни.
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    Цугундeр
    1706172852
    Идеальная "русофобская пропаганда ". Чёрный ... пи-ар)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706175999
    Промяса экстрадировать, а укрывателей уголовника расформировать. Гыгыгы
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