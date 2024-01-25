Газзаев прокомментировал слова президента УЕФА о возможном смягчении бана для сборных России

Валерий Газзаев отреагировал на заявление Александера Чеферина.

Ранее президент УЕФА сказал о желании смягчить бан для молодежных и юношеских сборных России.

«Если об этом говорит глава УЕФА, мы должны воспринимать это как действительно хорошую новость. Я думаю, что это только начало.

Надеюсь, слова Чеферина не разойдутся с делом. Надо было и национальную сборную допустить. Но всe постепенно двигается.

Надеюсь, что в ближайшее время будем участвовать в отборочных играх чемпионатов мира и Европы», – сказал Газзаев.