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    • Газзаев прокомментировал слова президента УЕФА о возможном смягчении бана для сборных России

    Газзаев прокомментировал слова президента УЕФА о возможном смягчении бана для сборных России

    Валерий Газзаев отреагировал на заявление Александера Чеферина.

    Ранее президент УЕФА сказал о желании смягчить бан для молодежных и юношеских сборных России.

    «Если об этом говорит глава УЕФА, мы должны воспринимать это как действительно хорошую новость. Я думаю, что это только начало.

    Надеюсь, слова Чеферина не разойдутся с делом. Надо было и национальную сборную допустить. Но всe постепенно двигается.

    Надеюсь, что в ближайшее время будем участвовать в отборочных играх чемпионатов мира и Европы», – сказал Газзаев.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • В сентябре прошлого года УЕФА допустил к турнирам российские команды U17, но уже в октябре отменил свое решение.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1706163421
    Кто этого Чеферини вообще подставил? Переедьте его, уже кто-нибудь, на котке.
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