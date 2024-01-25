Газзаев прокомментировал слова президента УЕФА о возможном смягчении бана для сборных России

Валерий Газзаев отреагировал на заявление Александера Чеферина.
Ранее президент УЕФА сказал о желании смягчить бан для молодежных и юношеских сборных России.
«Если об этом говорит глава УЕФА, мы должны воспринимать это как действительно хорошую новость. Я думаю, что это только начало.
Надеюсь, слова Чеферина не разойдутся с делом. Надо было и национальную сборную допустить. Но всe постепенно двигается.
Надеюсь, что в ближайшее время будем участвовать в отборочных играх чемпионатов мира и Европы», – сказал Газзаев.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
- В сентябре прошлого года УЕФА допустил к турнирам российские команды U17, но уже в октябре отменил свое решение.