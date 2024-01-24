Семак прокомментировал разгром «Зенитом» «Чжонбука»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил победу над «Чжонбуком» (5:1) в товарищеском матче.
- «Зенит» проводит сборы в ОАЭ.
- Россияне 2-й раз подряд победили со счетом 5:1.
- «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
– Сергей Богданович, ваш комментарий по матчу. Насколько вы довольны результатом и игрой «Зенита»?
– Игра достаточно интенсивной получилась, особенно в первом тайме, когда счет был равный. Во втором у нас было достаточно комфортное преимущество, хорошо контролировали мяч, и сопернику пришлось гораздо сложнее. Мы хорошо выходили из-под прессинга, немножко побыстрее стала работать с мячом та группа, которая играла во втором тайме.
По второму тайму у нас сложилась более цельная картина. По первому: по объему движения – плохо, по качеству – много простых потерь и ненужных стандартов, которые мы зарабатывали у своих ворот. Но в условиях сборов накопительный эффект усталости, которая есть, присутствует. Наверное, это отчасти влияет на количество брака. В целом, хороший спарринг получился.
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