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    Семак прокомментировал разгром «Зенитом» «Чжонбука»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил победу над «Чжонбуком» (5:1) в товарищеском матче.

    • «Зенит» проводит сборы в ОАЭ.
    • Россияне 2-й раз подряд победили со счетом 5:1.
    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.

    – Сергей Богданович, ваш комментарий по матчу. Насколько вы довольны результатом и игрой «Зенита»?

    – Игра достаточно интенсивной получилась, особенно в первом тайме, когда счет был равный. Во втором у нас было достаточно комфортное преимущество, хорошо контролировали мяч, и сопернику пришлось гораздо сложнее. Мы хорошо выходили из-под прессинга, немножко побыстрее стала работать с мячом та группа, которая играла во втором тайме.

    По второму тайму у нас сложилась более цельная картина. По первому: по объему движения – плохо, по качеству – много простых потерь и ненужных стандартов, которые мы зарабатывали у своих ворот. Но в условиях сборов накопительный эффект усталости, которая есть, присутствует. Наверное, это отчасти влияет на количество брака. В целом, хороший спарринг получился.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии (2)
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    Ziklop
    1706125535
    Семак товарку выиграл! медаль на шею!
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    прабабушка краба
    1706127705
    Это просто подготовка к сезону, сейчас на результаты вообще плевать
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