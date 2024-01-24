Семак прокомментировал разгром «Зенитом» «Чжонбука»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил победу над «Чжонбуком» (5:1) в товарищеском матче.

«Зенит» проводит сборы в ОАЭ.

Россияне 2-й раз подряд победили со счетом 5:1.

«Зенит» идет в РПЛ 2-м.

– Сергей Богданович, ваш комментарий по матчу. Насколько вы довольны результатом и игрой «Зенита»?

– Игра достаточно интенсивной получилась, особенно в первом тайме, когда счет был равный. Во втором у нас было достаточно комфортное преимущество, хорошо контролировали мяч, и сопернику пришлось гораздо сложнее. Мы хорошо выходили из-под прессинга, немножко побыстрее стала работать с мячом та группа, которая играла во втором тайме.

По второму тайму у нас сложилась более цельная картина. По первому: по объему движения – плохо, по качеству – много простых потерь и ненужных стандартов, которые мы зарабатывали у своих ворот. Но в условиях сборов накопительный эффект усталости, которая есть, присутствует. Наверное, это отчасти влияет на количество брака. В целом, хороший спарринг получился.