Жена Карпина прокомментировала решение покинуть Россию

Супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарья прокомментировала решение переехать в Эстонию.

– Да мы всегда об этом говорили на протяжении многих лет, что собираемся жить в Эстонии, где живут все наши близкие и родня. Почему сейчас это вызвало такой ажиотаж? Средняя дочь идет через год в школу, нужно готовиться.

– Как на данное решение отреагировал Валерий Георгиевич?

– Вы думаете, он узнал об этом из моих соцсетей? Это – наше совместное решение. Будем приезжать к папе с девочками, как мы делаем сейчас. Мы и сейчас не чаще видимся с его разъездами с «Ростовом» на поездах и матчами сборной. В сентябре, октябре и ноябре Валерий Георгиевич по 20 дней отсутствовал.