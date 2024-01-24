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    Жена Карпина прокомментировала решение покинуть Россию

    Супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарья прокомментировала решение переехать в Эстонию.

    – Да мы всегда об этом говорили на протяжении многих лет, что собираемся жить в Эстонии, где живут все наши близкие и родня. Почему сейчас это вызвало такой ажиотаж? Средняя дочь идет через год в школу, нужно готовиться.

    – Как на данное решение отреагировал Валерий Георгиевич?

    – Вы думаете, он узнал об этом из моих соцсетей? Это – наше совместное решение. Будем приезжать к папе с девочками, как мы делаем сейчас. Мы и сейчас не чаще видимся с его разъездами с «Ростовом» на поездах и матчами сборной. В сентябре, октябре и ноябре Валерий Георгиевич по 20 дней отсутствовал.

    • Дарья и Валерий Карпины состоят в браке с 2017 года – пара воспитывает двух дочерей.
    • У Карпина есть гражданство Эстонии.
    • Сейчас тренер на сборе с «Ростовом» в ОАЭ.

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    Источник: Sport24

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