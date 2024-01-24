Агент Николсона высказался о конфликте игрока с Абаскалем

Агент Шамара Николсона Ненад Портега отреагировал на информацию о конфликте форварда с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«У Шамара не было проблем ни в одном из клубов, за который он выступал. В «Спартаке» было то же самое. Его любили и продолжают любить везде. Особенно болельщики. Потому что он боец и честный человек. И вдобавок ко всему, конечно, первоклассный игрок. И он уважает всех. Так что у него нет обид ни на «Спартак», ни на кого-либо в клубе вообще.

Иногда футбол такой. Мы продолжаем следовать нашему жизненному девизу... каждый день – это новый вызов», – сказал агент.