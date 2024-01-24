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    Агент Николсона высказался о конфликте игрока с Абаскалем

    Агент Шамара Николсона Ненад Портега отреагировал на информацию о конфликте форварда с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

    «У Шамара не было проблем ни в одном из клубов, за который он выступал. В «Спартаке» было то же самое. Его любили и продолжают любить везде. Особенно болельщики. Потому что он боец и честный человек. И вдобавок ко всему, конечно, первоклассный игрок. И он уважает всех. Так что у него нет обид ни на «Спартак», ни на кого-либо в клубе вообще.

    Иногда футбол такой. Мы продолжаем следовать нашему жизненному девизу... каждый день – это новый вызов», – сказал агент.

    • Николсон выступает на правах аренды за «Клермон».
    • Права на ямайского нападающего принадлежат «Спартаку».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1706112772
    У вас девиз "Каждый сам за себя".
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    andr45
    1706115205
    «У Шамара не было проблем ни в одном из клубов, за который он выступал. В «Спартаке» было то же самое. Так что у него нет обид ни на «Спартак», ни на кого-либо в клубе вообще.» И, где же конфликт?)
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