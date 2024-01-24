Ловчев прокомментировал переход Угальде в «Спартак» за 14 миллионов

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном новичке московской команды.

«Спартак» близок к покупке Манфреда Угальде. Клуб заплатит за форварда «Твенте» 14 миллионов евро.

– Не знаю, что это за игрок, честно говоря. Конечно, голландский футбол хороший. Скаутская служба отлично работает по всему миру. Хорошая подготовка. Естественно, это уже не та Голландия, которая была в 70‑е годы с Кройффом и Нескенсом. Однако она все равно продолжает качественно готовить футболистов. Они же доноры, готовят игроков и за счет этого живут. И я смотрю голландский футбол. В основном «Аякс», «Фейеноорд», ПСВ, «АЗ Алкмаар». «Твенте» тоже, но этого нападающего не особенно запомнил. Трудно говорить о нем. Однако если вообще о голландской школе говорить, то там игроки хорошего уровня. Тот же Промес – это показатель.

– Пишут, что «Спартак» может отдать за Угальде более 14 млн евро. Стоит ли столько тратить на иностранного футболиста в нынешних условиях?

– Тут надо понять одну вещь. Все говорят, что надо вкладывать в детско‑юношеский футбол. Да, надо. Но чемпионат страны по футболу не стоит смешивать с подготовкой юношей. Это немножко другое. Люди вкладывают в конкретный клуб большие деньги, чтобы выиграть чемпионат. И когда я вижу, что «Зенит» покупает игроков сборной Бразилии, а «Спартак» футболистов сборной Ямайки и Люксембурга, то понимаю, что это две большие разницы. Эта разница потом и сказывается в конце сезона в турнирной таблице. Развивать футбол должны клубы и страна, но это другое дело.

В «Спартаке» столько покупали игроков уже, когда тратили много денег и ошибались. Но важно, сможешь ли ты потом перепродать футболиста за сумму больше. Того же Малкома в «Зените» купили за большие деньги, а продали дороже. Это вопрос клубной работы, только и всего. А для меня главное, чтобы «Спартак» выигрывал, чтобы футболисты радовали болельщиков! А сколько он стоит – мне все равно на самом деле! Эти деньги взяты не из моего кармана.