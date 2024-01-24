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    • «Зенит» и «Ростов» еще не пришли к согласию на переговорах по Сутормину

    «Зенит» и «Ростов» еще не пришли к согласию на переговорах по Сутормину

    «Зенит» и «Ростов» пока не достигли окончательной договоренности о переходе 30-летнего полузащитника Алексея Сутормина на правах аренды. По данным Metaratings.ru, у хавбека петербуржцев остались лишь варианты с арендой до конца сезона.

    • В этом сезоне Сутормин провел за «Зенит» 12 матчей и отметился 2 голевыми передачами. Соглашение игрока с клубом действует до июня 2025 года.
    • Ранее сообщалось, что игрок отказался уходить в аренду в «Сочи», поскольку нацелен на переход в «Ростов», чтобы поработать с Валерием Карпиным.

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    Источник: Metaratings.ru

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