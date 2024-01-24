«Зенит» и «Ростов» еще не пришли к согласию на переговорах по Сутормину

«Зенит» и «Ростов» пока не достигли окончательной договоренности о переходе 30-летнего полузащитника Алексея Сутормина на правах аренды. По данным Metaratings.ru, у хавбека петербуржцев остались лишь варианты с арендой до конца сезона.

В этом сезоне Сутормин провел за «Зенит» 12 матчей и отметился 2 голевыми передачами. Соглашение игрока с клубом действует до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что игрок отказался уходить в аренду в «Сочи», поскольку нацелен на переход в «Ростов», чтобы поработать с Валерием Карпиным.