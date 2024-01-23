Зинченко определил лучший клуб мира

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко выделил лучший клуб в мире.

«Манчестер Сити» строил свою машину несколько лет, на их протяжении играли одни и те же футболисты. Каждый футболист с закрытыми глазами понимает, кто где находится.

«Арсенал» на верном пути. Мы не пытаемся копировать «Сити», но они лучший клуб в мире и у таких нужно учиться», – цитирует Зинченко The Athletic.