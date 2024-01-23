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    Зинченко определил лучший клуб мира

    Защитник «Арсенала» Александр Зинченко выделил лучший клуб в мире.

    «Манчестер Сити» строил свою машину несколько лет, на их протяжении играли одни и те же футболисты. Каждый футболист с закрытыми глазами понимает, кто где находится.

    «Арсенал» на верном пути. Мы не пытаемся копировать «Сити», но они лучший клуб в мире и у таких нужно учиться», – цитирует Зинченко The Athletic.

    • Манчестерцы в 2023 году оформили требл.
    • С 2016 года «Сити» тренирует Хосеп Гвардиола.
    • Сейчас команда идет в АПЛ 2-й.

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    Источник: «Бомбардир»

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