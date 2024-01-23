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    • Фигуристка Медведева тренируется с «Динамо» на сборе в Катаре

    Фигуристка Медведева тренируется с «Динамо» на сборе в Катаре

    «Динамо» проводит сбор в Катаре.

    Вместе с командой тренировки проводит российская фигуристка Евгения Медведева, которая, как и год назад, помогает на сборе медиаслужбе «Динамо».

    • 24-летняя Медведева сейчас не катается на официальных соревнованиях.
    • У Медведевой 2 серебра Олимпиады-2018.
    • Также россиянка дважды выигрывала чемпионат мира (2016 и 2017 годы).

    Фигуристка Медведева выложила серию пикантных фото в чулках и корсете

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    Источник: «Бомбардир»

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