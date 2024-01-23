Фигуристка Медведева тренируется с «Динамо» на сборе в Катаре

«Динамо» проводит сбор в Катаре.

Вместе с командой тренировки проводит российская фигуристка Евгения Медведева, которая, как и год назад, помогает на сборе медиаслужбе «Динамо».

24-летняя Медведева сейчас не катается на официальных соревнованиях.

У Медведевой 2 серебра Олимпиады-2018.

Также россиянка дважды выигрывала чемпионат мира (2016 и 2017 годы).

Фигуристка Медведева выложила серию пикантных фото в чулках и корсете

Евгения Медведева – болельщица «Динамо» и одна из самых красивых фигуристок планеты