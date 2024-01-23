Орлов объяснил, почему Абаскаль не ушел из «Спартака» ради «Кадиса»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с приглашением главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Кадис».

«Ну что такое «Кадис»? Это команда, которая бьется за выживание. А здесь «Спартак»!

Тренер Абаскаль даже не выбирал. Он видит, какой интерес к «Спартаку», сколько болельщиков. И у него получается.

Я думаю, что его ухода больше хотели те, кто против Абаскаля. Журналисты, кто-то пишет, что его пора отправлять. Он сейчас на ходу. Малышев говорит, что они доверяют ему.

Вырваться из этого в «Кадис», где он никого не знает, в новую команду? Будет дома? Какой дом? Сегодня дом – это работа, где ты находишься», – сказал Орлов.