Орлов объяснил, почему Абаскаль не ушел из «Спартака» ради «Кадиса»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с приглашением главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Кадис».
«Ну что такое «Кадис»? Это команда, которая бьется за выживание. А здесь «Спартак»!
Тренер Абаскаль даже не выбирал. Он видит, какой интерес к «Спартаку», сколько болельщиков. И у него получается.
Я думаю, что его ухода больше хотели те, кто против Абаскаля. Журналисты, кто-то пишет, что его пора отправлять. Он сейчас на ходу. Малышев говорит, что они доверяют ему.
Вырваться из этого в «Кадис», где он никого не знает, в новую команду? Будет дома? Какой дом? Сегодня дом – это работа, где ты находишься», – сказал Орлов.
- Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года.
- Под его руководством команда выиграла бронзовые медали в прошлом сезоне.
- В нынешнем чемпионате России «Спартак» занимает 5 место с 30 очками после 18 туров.