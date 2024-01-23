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    • Орлов объяснил, почему Абаскаль не ушел из «Спартака» ради «Кадиса»

    Орлов объяснил, почему Абаскаль не ушел из «Спартака» ради «Кадиса»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с приглашением главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Кадис».

    «Ну что такое «Кадис»? Это команда, которая бьется за выживание. А здесь «Спартак»!

    Тренер Абаскаль даже не выбирал. Он видит, какой интерес к «Спартаку», сколько болельщиков. И у него получается.

    Я думаю, что его ухода больше хотели те, кто против Абаскаля. Журналисты, кто-то пишет, что его пора отправлять. Он сейчас на ходу. Малышев говорит, что они доверяют ему.

    Вырваться из этого в «Кадис», где он никого не знает, в новую команду? Будет дома? Какой дом? Сегодня дом – это работа, где ты находишься», – сказал Орлов.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года.
    • Под его руководством команда выиграла бронзовые медали в прошлом сезоне.
    • В нынешнем чемпионате России «Спартак» занимает 5 место с 30 очками после 18 туров.

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    Источник: YouTube-канал #ТАКОЙФУТБОЛ

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    Комментарии (4)
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    MazaiNN
    1706009539
    Всегда существуют противоположные мнения. Есть кто за и кто против. Дайте чуваку потренировать(Ся).
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    NewLife
    1706011354
    Дружное обсуждение немытыми фейков о Спартаке укрепляет финансы Бомбардира и плодит количество маразматиков)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706011441
    Его даже Кадис не берёт. Лузер остается в свинарне пока не выгонят. Гыгыгы
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    СпорЦмен
    1706013591
    Срамтак даёшь Абаскалю 10 сезонов, он должен справится, срамтак должен попасть в пердив
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