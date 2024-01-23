Слуцкий рассказал о вызовах, с которыми столкнулся в «Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оценил развитие китайского футбола и озвучил свои цели в клубе.

«На мой взгляд, китайский футбол развивается очень хорошо. Конечно, у вас бывали разные времена, когда было много денег и звезд, которые играли в чемпионате Китая, и времена, как сейчас, когда есть серьезный лимит. В любом случае, уверен, что китайский футбол продолжает развиваться.

Для меня это большой вызов – удастся ли обучить и развить китайских игроков, потому что я это делал и в Англии, и в Нидерландах, и в России.

Моя цель – это не только развитие клуба и достижение с ним титулов. Я буду очень горд, если кто-то из китайских игроков отправится играть в Европу. Здесь для меня очень много вызовов – это и развитие клуба, и азиатская Лига чемпионов, и развитие игроков, и то, как мои идеи будут работать в совершенно другой стране, совершенно другой футбольной культуре.

Для меня это новый вызов, новый путь и новый опыт. Сейчас я уже удовлетворен, потому что уже получил новый опыт», – сказал Слуцкий.

Также Слуцкий признался, что был удивлен тому, что в аэропорт его приехали встречать болельщики его нового клуба.

«Я очень ценю это! Несколько дней я жил в отеле, а когда съехал, вокруг было много людей, которые просили сфотографироваться с ними, просили дать автограф.

На сборе есть наши болельщики – я ценю это и понимаю, какая ответственность лежит у меня на плечах, ведь я понимаю, что за нами стоит множество болельщиков.

Игроки говорили мне, что после гостевых побед много болельщиков приезжают в аэропорт встретить команду, а на домашнем стадионе очень хорошая атмосфера. Я действительно счастлив быть здесь и постараюсь сделать все возможное ради наших болельщиков», – добавил Слуцкий.