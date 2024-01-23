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    • Слуцкий рассказал о вызовах, с которыми столкнулся в «Шэньхуа»

    Слуцкий рассказал о вызовах, с которыми столкнулся в «Шэньхуа»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оценил развитие китайского футбола и озвучил свои цели в клубе.

    «На мой взгляд, китайский футбол развивается очень хорошо. Конечно, у вас бывали разные времена, когда было много денег и звезд, которые играли в чемпионате Китая, и времена, как сейчас, когда есть серьезный лимит. В любом случае, уверен, что китайский футбол продолжает развиваться.

    Для меня это большой вызов – удастся ли обучить и развить китайских игроков, потому что я это делал и в Англии, и в Нидерландах, и в России.

    Моя цель – это не только развитие клуба и достижение с ним титулов. Я буду очень горд, если кто-то из китайских игроков отправится играть в Европу. Здесь для меня очень много вызовов – это и развитие клуба, и азиатская Лига чемпионов, и развитие игроков, и то, как мои идеи будут работать в совершенно другой стране, совершенно другой футбольной культуре.

    Для меня это новый вызов, новый путь и новый опыт. Сейчас я уже удовлетворен, потому что уже получил новый опыт», – сказал Слуцкий.

    Также Слуцкий признался, что был удивлен тому, что в аэропорт его приехали встречать болельщики его нового клуба.

    «Я очень ценю это! Несколько дней я жил в отеле, а когда съехал, вокруг было много людей, которые просили сфотографироваться с ними, просили дать автограф.

    На сборе есть наши болельщики – я ценю это и понимаю, какая ответственность лежит у меня на плечах, ведь я понимаю, что за нами стоит множество болельщиков.

    Игроки говорили мне, что после гостевых побед много болельщиков приезжают в аэропорт встретить команду, а на домашнем стадионе очень хорошая атмосфера. Я действительно счастлив быть здесь и постараюсь сделать все возможное ради наших болельщиков», – добавил Слуцкий.

    • В конце декабря 2023 года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого новым главным тренером команды.
    • Под его руководством команда провела товарищеские матчи с олимпийской сборной Китая и «Чанчунь Ятай». Обе встречи завершились со счетом 1:1.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1706008864
    Шлавное не обосрись! :))) Позорища не хочится.
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    Bozigit
    1706013675
    Все получится! Уверен!
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