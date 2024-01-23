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    Слуцкий рассказал о тактике «Шанхай Шэньхуа»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о том, какие цели стоят перед ним с точки зрения обучения команды тактике.

    «Если говорить о моей мечте, в зависимости от ситуации наша команда должна [использовать] все возможные типы атаки и обороны. Идеальный вариант для меня, если мы на протяжении долгого времени будем контролировать мяч, в случае потери быстро переключаться в переходную фазу и, в зависимости от того, где это произойдет, мы снова должны начинать быструю или позиционную атаку.

    Но это лучший вариант на мой взгляд. Мы должны быть готовы к тому, что что-то пойдет не так. У нас должен быть и план B, и план C. Сейчас я стараюсь объяснить все правила, все принципы и все сценарии игры футболистам.

    Моя цель – чтобы каждый игрок знал, что делать в любой ситуации на футбольном поле. И не важно, будет это ситуация в атаке, в обороне, в переходной фазе, или при стандартном положении.

    Моя итоговая цель, если мы говорим о тактике, – все должны играть автоматически, не задумываясь о верных или неверных решениях. В конце концов игра должна дойти до автоматизма. Но не в смысле роботизированности – у игроков много свободы, но в рамках определенных требований.

    Первое и очень важное впечатление – мы учимся очень быстро. Второе – у меня фантастический переводчик, который переводит каждое мое слово.

    Сейчас я понимаю, что я должен объяснить китайским игрокам просто и прямо, что нужно делать, не используя эмоций, экспрессии. Мы не готовы к эмоциональному уровню, я должен быть очень прямолинейным и понятным, когда объясняю тактические моменты», – сказал Слуцкий.

    • В конце декабря 2023 года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого новым главным тренером команды.
    • Под руководством россиянина команда провела товарищеские матчи против олимпийской сборной Китая и «Чанчунь Ятай». Обе встречи завершились со счетом 1:1.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии (1)
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    Napaleon Banapart
    1706001344
    Тактика??? Бей.. Беги... Китайцы в восторге...
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