Стало известно, какую зарплату «Краснодар» предлагал Севикяну

«Краснодар» пытался зимой подписать полузащитника Эдгара Севикяна. Игрок предпочел перейти из «Пари НН» в «Ференцварош».

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.

Футболист сборной Армении, экс-полузащитник сборной России пришел в нижегородский клуб в июле 2022 года.

До этого Севикян принадлежал «Леванте», где выступал за вторую команду, а за первый состав валенсийцев сыграл 2 матча.

«Краснодар» хотел купить Севикяна. Они предложили парню очень скромные условия, 2 или 2,5 миллиона рублей в месяц.

Когда закрылась история по «Ференцварошу», когда стало понятно, что история для «Краснодара» закрыта, они спросили у его представителей: «Вы не могли предложить нам поторговаться?» – сказал агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».