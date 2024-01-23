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    • Стало известно, какую зарплату «Краснодар» предлагал Севикяну

    Стало известно, какую зарплату «Краснодар» предлагал Севикяну

    «Краснодар» пытался зимой подписать полузащитника Эдгара Севикяна. Игрок предпочел перейти из «Пари НН» в «Ференцварош».

    • Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.
    • Футболист сборной Армении, экс-полузащитник сборной России пришел в нижегородский клуб в июле 2022 года.
    • До этого Севикян принадлежал «Леванте», где выступал за вторую команду, а за первый состав валенсийцев сыграл 2 матча.

    «Краснодар» хотел купить Севикяна. Они предложили парню очень скромные условия, 2 или 2,5 миллиона рублей в месяц.

    Когда закрылась история по «Ференцварошу», когда стало понятно, что история для «Краснодара» закрыта, они спросили у его представителей: «Вы не могли предложить нам поторговаться?» – сказал агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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    Источник: «Чемпионат»

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