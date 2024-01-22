Агент Моуринью: «У Жозе не будет проблем с поиском нового клуба, он особенный»

Жорже Мендеш, агент Жозе Моуринью, высказался о поиске тренером нового места работы.
«Титулы Жозе говорят сами за себя. Он больше, чем тренер, он особенный. С поиском нового клуба у него никогда не будет проблем.
Несколько месяцев назад Моуринью звали в Саудовскую Аравию, но он отказал, так как хотел продолжить работу в «Роме», – сказал Мендеш.
- Португальца уволили из «Ромы» в начале прошлой недели.
- Его отставка объяснялась двумя причинами.
- Сообщалось, что услуги Моуринью уже предлагались «Барселоне» и «Наполи».