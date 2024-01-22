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    • Агент Моуринью: «У Жозе не будет проблем с поиском нового клуба, он особенный»

    Агент Моуринью: «У Жозе не будет проблем с поиском нового клуба, он особенный»

    Жорже Мендеш, агент Жозе Моуринью, высказался о поиске тренером нового места работы.

    «Титулы Жозе говорят сами за себя. Он больше, чем тренер, он особенный. С поиском нового клуба у него никогда не будет проблем.

    Несколько месяцев назад Моуринью звали в Саудовскую Аравию, но он отказал, так как хотел продолжить работу в «Роме», – сказал Мендеш.

    • Португальца уволили из «Ромы» в начале прошлой недели.
    • Его отставка объяснялась двумя причинами.
    • Сообщалось, что услуги Моуринью уже предлагались «Барселоне» и «Наполи».

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    Источник: Record

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