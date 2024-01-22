Абаскаль мог покинуть «Спартак» через несколько недель после назначения

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о трудностях Гильермо Абаскаля в первые недели работы в 2022 году.

Испанец был назначен в июне вместо Паоло Ваноли.

В августе из клуба ушел владелец Леонид Федун.

Сейчас «Спартак» под контролем «Лукойла».

«Если вы помните, пришeл Гильермо, сразу ушeл [спортивный директор] Лука Каттани, и происходит смена акционеров. Это был стресс для главного тренера. Приглашал его Лука, гарантии давал акционер, и тут он остался без обещаний и каких-то гарантий. Я на тот момент не знал, могу ли гарантировать ему усиление, поддержку. Тогда ещe не до конца понимал, как будет развиваться клуб.

Он очень сильно переживал. Перед стартовым туром РПЛ у него было стрессовое состояние. Потом детально узнал, что он с семьeй и друзьями детально обсуждал, оставаться ему или нет», – сказал Мележиков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».