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    • Абаскаль мог покинуть «Спартак» через несколько недель после назначения

    Абаскаль мог покинуть «Спартак» через несколько недель после назначения

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о трудностях Гильермо Абаскаля в первые недели работы в 2022 году.

    «Если вы помните, пришeл Гильермо, сразу ушeл [спортивный директор] Лука Каттани, и происходит смена акционеров. Это был стресс для главного тренера. Приглашал его Лука, гарантии давал акционер, и тут он остался без обещаний и каких-то гарантий. Я на тот момент не знал, могу ли гарантировать ему усиление, поддержку. Тогда ещe не до конца понимал, как будет развиваться клуб.

    Он очень сильно переживал. Перед стартовым туром РПЛ у него было стрессовое состояние. Потом детально узнал, что он с семьeй и друзьями детально обсуждал, оставаться ему или нет», – сказал Мележиков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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    Источник: «Чемпионат»

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