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    • Аршавин рассказал, какие условия ждут Кругового в «Зените-2»

    Аршавин рассказал, какие условия ждут Кругового в «Зените-2»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ссылку защитника Данила Кругового в «Зенит-2».

    • Москвичи на прошлой неделе объявили, что с лета начнет действовать контракт с Круговым.
    • В ответ «Зенит» отправил Кругового в «Зенит-2».
    • Игрок сейчас в Санкт-Петербурге тренируется с дублерами.

    «Круговой только приехал из основной команды. Даня всегда улыбчив, всегда позитивен, но не сказать, что многословен. С ним всегда приятно видеться, проблем никаких нет. Все тренеры в »Зените‑2» знают его с детства. Я ему честно сказал: «Дань, я бы не хотел, чтобы ты у нас остался, потому что мы на твое место берем игрока». Мы возьмем игрока во вторую команду, а он будет полгода сидеть под Круговым.

    В остальном Круговому по максимуму создадут комфортные условия. Никто ему устраивать тюрьму не будет. Он будет терять время? Терять – не терять, а Артем Дзюба досиживал в «Зените», ему потом это не помешало хорошо играть», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:16
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    Комментарии (2)
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    LOKOfanatik19
    1705921253
    И тут проблемы, надеюсь будет играть )
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    Скай
    1705927271
    вот уроды. Хотя, это же бЗдинит.
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