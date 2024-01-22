Аршавин рассказал, какие условия ждут Кругового в «Зените-2»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ссылку защитника Данила Кругового в «Зенит-2».

Москвичи на прошлой неделе объявили, что с лета начнет действовать контракт с Круговым.

В ответ «Зенит» отправил Кругового в «Зенит-2».

Игрок сейчас в Санкт-Петербурге тренируется с дублерами.

«Круговой только приехал из основной команды. Даня всегда улыбчив, всегда позитивен, но не сказать, что многословен. С ним всегда приятно видеться, проблем никаких нет. Все тренеры в »Зените‑2» знают его с детства. Я ему честно сказал: «Дань, я бы не хотел, чтобы ты у нас остался, потому что мы на твое место берем игрока». Мы возьмем игрока во вторую команду, а он будет полгода сидеть под Круговым.

В остальном Круговому по максимуму создадут комфортные условия. Никто ему устраивать тюрьму не будет. Он будет терять время? Терять – не терять, а Артем Дзюба досиживал в «Зените», ему потом это не помешало хорошо играть», – сказал Аршавин.