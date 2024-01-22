Звездный аргентинский арбитр вошел в состав ЭСК РФС

В составе ЭСК РФС пополнение. В комиссию включили аргентинца Нестора Питану.

«Арбитр категории ФИФА в течение своей карьеры работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году – на финале чемпионата мира в России между Францией и Хорватией.

Нестор Питана начал свою карьеру в 2006-м и уже спустя четыре года получил статус судьи ФИФА. Питана работал на матчах Кубка Либертадорес, Кубка Америки, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. Последний матч в качестве главного арбитра провел в 2022-м в чемпионате Аргентины», – сообщил РФС.