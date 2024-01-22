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    Звездный аргентинский арбитр вошел в состав ЭСК РФС

    В составе ЭСК РФС пополнение. В комиссию включили аргентинца Нестора Питану.

    «Арбитр категории ФИФА в течение своей карьеры работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году – на финале чемпионата мира в России между Францией и Хорватией.

    Нестор Питана начал свою карьеру в 2006-м и уже спустя четыре года получил статус судьи ФИФА. Питана работал на матчах Кубка Либертадорес, Кубка Америки, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. Последний матч в качестве главного арбитра провел в 2022-м в чемпионате Аргентины», – сообщил РФС.

    • Возглавляет ЭСК РФС Павел Каманцев (без права голоса).
    • Комиссия разбирает спорные эпизоды из матчей российских лиг.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: РФС

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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1705916767
    этож сколько ему заплатил лукойл, чтобы он сюда перебрался и тянул спортаг?
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    MazaiNN
    1705920525
    Кто то игроков подтягивает а кто то судей.
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    zigbert
    1705926660
    Да что у нас своих специалистов не хватает?
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