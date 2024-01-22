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    • «Гранада» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2024

    «Гранада» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Гранада» против «Атлетико», 21 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Гранада»: Баталья, Нева, Пиатковски, Микел, Мендес, Кальехон, Вильяр, Руис, Сарагоса, Бойе, Узуни.

    Главный тренер: Александер Медина

    «Атлетико»: Облак, Мане, Эрмосо, Витсель, Лино, Льоренте, Рео-Кокер, де Пауль, Рикельме, Гризманн, Мората.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гранада»«Атлетико»

    «Гранада» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2024

    Источник: «Бомбардир»

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