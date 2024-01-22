Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин назвал фамилию игрока, которого хотел бы увидеть в качестве замены Кругового

    Аршавин назвал фамилию игрока, которого хотел бы увидеть в качестве замены Кругового

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб хочет пополнится крайним защитником с российским гражданством.

    «По идее, просто есть понимание, что у «Зенита» ушел русский левоногий защитник Круговой, поэтому всех трех лучших из лиги на этой позиции называют. Больше мне нечего добавить. Среди всех я бы выбрал Тикнизяна. Хлусевич вообще правоногий. Скопинцева мы знаем, он в «Зените» уже был. Их называют, потому что «Зенит» больше не может брать иностранцев, уже перебор», – сказал Аршавин.

    • Издание Sport24 сообщало, что «Зенит» ищет левого защитника среди футболистов РПЛ и рассматривает кандидатуры Дмитрия Скопинцева («Динамо»), Даниила Хлусевича («Спартак»), Юрия Горшкова («Крылья Советов») и Наира Тикнизяна («Локомотив»).
    • Ранее 25-летний Круговой подписал с ЦСКА контракт, который начнет действовать с лета, и был отправлен в «Зенит-2».
    • По данным журналиста Ивана Карпова, за 24-летнего Наира Тикнизяна, «Локомотив» хочет получить 10-12 миллионов евро при отступных в 25 миллионов.

    Новости по теме
    Стало известно, готов ли «Локо» продать Тикнизяна «Зениту» 3
    Валуев прокомментировал ссылку Кругового в «Зенит-2» 1
    Петржела уличил Радимова во лжи
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:29
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    acor94
    1705916828
    Чтоб Зенит не собирал всякий шлак по московским помойкам, предлагаю, чтоб после покупки тинкензяна армян и казахов сделать легами, чтоб вообще в лимит не уложились. И тогда выпускать молодых русских парней, а не второсортных легов(это не про бразил).
    Ответить
    Каратель
    1705917106
    да возьмите ещё бразильянку и правила с уставом по своему трактуйте, что в первый раз что ли?
    Ответить
    шахта Заполярная
    1705923025
    У немытых освободилось место на скамейке, кто наигрался в футбол, скамейка ждет.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+