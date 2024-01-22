Аршавин назвал фамилию игрока, которого хотел бы увидеть в качестве замены Кругового

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб хочет пополнится крайним защитником с российским гражданством.
«По идее, просто есть понимание, что у «Зенита» ушел русский левоногий защитник Круговой, поэтому всех трех лучших из лиги на этой позиции называют. Больше мне нечего добавить. Среди всех я бы выбрал Тикнизяна. Хлусевич вообще правоногий. Скопинцева мы знаем, он в «Зените» уже был. Их называют, потому что «Зенит» больше не может брать иностранцев, уже перебор», – сказал Аршавин.
- Издание Sport24 сообщало, что «Зенит» ищет левого защитника среди футболистов РПЛ и рассматривает кандидатуры Дмитрия Скопинцева («Динамо»), Даниила Хлусевича («Спартак»), Юрия Горшкова («Крылья Советов») и Наира Тикнизяна («Локомотив»).
- Ранее 25-летний Круговой подписал с ЦСКА контракт, который начнет действовать с лета, и был отправлен в «Зенит-2».
- По данным журналиста Ивана Карпова, за 24-летнего Наира Тикнизяна, «Локомотив» хочет получить 10-12 миллионов евро при отступных в 25 миллионов.