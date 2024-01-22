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    • Бакаев сказал, что посещение матчей чемпионата ОАЭ в первый раз может немного шокировать

    Бакаев сказал, что посещение матчей чемпионата ОАЭ в первый раз может немного шокировать

    Полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды из «Зенита», посетил матч петербуржцев против самаркандского «Динамо» в Абу-Даби, который закончился победой российской команды со счетом 5:1.

    – За матчем «Зенита» с самаркандским «Динамо» вы наблюдали непосредственно со скамейки сине‑бело‑голубых. Какие впечатления?

    – Я только ко второму тайму успел. Он понравился, в том числе с точки зрения того, как «Зенит» комбинировал. Конечно, знаю, что такое сборы и насколько серьезные на них нагрузки. Поэтому такая игра в первом же матче – хороший знак для «Зенита». Надеюсь, дальше он будет еще больше прибавлять.

    – На скамейку вас Михаил Кержаков рядом с собой посадил?

    – Да. Он как самый старший в команде взял под свое крыло (смеется).

    – Как ваши дела в «Аль‑Вахде» из Абу‑Даби?

    – Мне все нравится. Уровень чемпионата ОАЭ намного выше, чем я ожидал, и чем, наверно, о нем думают в нашей стране. Скоро для нас начинается важный отрезок. Надеюсь, он будет успешным.

    – Самый принципиальный соперник для вашей команды в чемпионате – это другой клуб из Абу‑Даби «Аль‑Джазира»?

    – «Аль Джазира» и «Аль‑Айн». Матчи с «Аль‑Айном» для нас самые большие и принципиальные. Выиграли последние матчи и у тех, и у других.

    – На следующие матчи «Зенита» собираетесь?

    – Да. Только 24 января у нас у самих игра, а вот 28‑го постараюсь. Так что это не последняя наша встреча с ребятами в Абу‑Даби (улыбается).

    – Какая атмосфера на матчах чемпионата ОАЭ?

    – Человек, который первый раз окажется на трибунах, немного в шоке будет. Но это очень интересно и атмосферно, особенно на больших матчах, где как правило биток, вовсю поют болельщики обеих команд.

    – Буквально накануне вы забили красивый гол в товарищеском матче с египетским «Замалеком».

    – Это, конечно, приятно, но надеюсь, буду и в официальных матчах скоро забивать.

    – За матчами «Зенита» и чемпионата России следили?

    – Если честно, не так много смотрел, был сфокусирован на работе здесь, а искать трансляции чемпионата России в ОАЭ не так просто. Но большие матчи, конечно, смотрел.

    • Бакаев взят в аренду «Аль-Вахдой» до конца сезона-2023/24.
    • Россиянин провел за клуб из ОАЭ 12 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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