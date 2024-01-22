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    • Ловчев прокомментировал историю с интересом «Кадиса» к Абаскалю

    Ловчев прокомментировал историю с интересом «Кадиса» к Абаскалю

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном уходом главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в «Кадис». Он считает, что испанский тренер точно доработает до конца сезона.

    «Не думаю, что за этой историей стоит сам Абаскаль. Думаю, что солидность существует – могут агенты пустить такую пулю, чтобы что-то выгадать.

    Мое мнение – ему дают доработать сезон точно, все зависит именно от результата. Проблема не в каких-то внефутбольных факторах, а в игре команды и в самом Абаскале.

    Думаю, что зимой ему могут купить усиление. У него есть все условия для того, чтобы дать результат.

    У меня нет сомнений в том, что красно-белые поборются за место в тройке, а вопрос борьбы за более высокие места решится во многом в первом же весеннем туре – соперником будет «Зенит». Обыгрывай их в Питере – и дальше есть варианты на медали высокой пробы!

    Для меня очевидно, что этот состав с этим тренером способен показывать хороший футбол – быстрый, результативный, зрелищный. Но команда очень нестабильна, как в плане игры, так и результата. А также нестабильности игроков. Как получилось, что резко сдал тот же Бонгонда, который ярко начал?

    По поводу заявления Олега Малышева о плане Б. По-моему, это логично – в том смысле, что у клуба всегда есть варианты на случай перемен на посту главного тренера.

    Логично, что клуб всегда находится в поиске, ищет лучшие варианты. Клуб уже достаточно сказал слов в поддержку Абаскаля, чтобы не сказать простые и банальные слова, которые естественны – план Б есть на все случаи жизни.

    Более того, я скажу, что это руководство клуба гораздо терпеливее прежнего, доверия более чем достаточно. Переведу слова Малышева на бытовой язык – мы не решили ничего по тренеру, мы не сменим его через месяц, но будем готовы ко всему», – написал Ловчев.

    • Гендиректор «Спартака» Олег Малышев сказал, что не получал обращений от «Кадиса» по поводу Абаскаля.
    • Испанец возглавляет «Спартак» с июня 2022 года.
    • Под его руководством команда выиграла бронзовые медали в прошлом сезоне.
    • В нынешнем чемпионате России «Спартак» занимает 5 место с 30 очками после 18 туров.

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    Источник: телеграм-канал Ловчев Online

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