Ловчев прокомментировал историю с интересом «Кадиса» к Абаскалю

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном уходом главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в «Кадис». Он считает, что испанский тренер точно доработает до конца сезона.

«Не думаю, что за этой историей стоит сам Абаскаль. Думаю, что солидность существует – могут агенты пустить такую пулю, чтобы что-то выгадать.

Мое мнение – ему дают доработать сезон точно, все зависит именно от результата. Проблема не в каких-то внефутбольных факторах, а в игре команды и в самом Абаскале.

Думаю, что зимой ему могут купить усиление. У него есть все условия для того, чтобы дать результат.

У меня нет сомнений в том, что красно-белые поборются за место в тройке, а вопрос борьбы за более высокие места решится во многом в первом же весеннем туре – соперником будет «Зенит». Обыгрывай их в Питере – и дальше есть варианты на медали высокой пробы!

Для меня очевидно, что этот состав с этим тренером способен показывать хороший футбол – быстрый, результативный, зрелищный. Но команда очень нестабильна, как в плане игры, так и результата. А также нестабильности игроков. Как получилось, что резко сдал тот же Бонгонда, который ярко начал?

По поводу заявления Олега Малышева о плане Б. По-моему, это логично – в том смысле, что у клуба всегда есть варианты на случай перемен на посту главного тренера.

Логично, что клуб всегда находится в поиске, ищет лучшие варианты. Клуб уже достаточно сказал слов в поддержку Абаскаля, чтобы не сказать простые и банальные слова, которые естественны – план Б есть на все случаи жизни.

Более того, я скажу, что это руководство клуба гораздо терпеливее прежнего, доверия более чем достаточно. Переведу слова Малышева на бытовой язык – мы не решили ничего по тренеру, мы не сменим его через месяц, но будем готовы ко всему», – написал Ловчев.