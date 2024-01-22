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    Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем Абаскаля

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном назначении нынешнего наставника команды Гильермо Абаскаля главным тренером «Кадиса».

    – Гильермо остается?

    – Ну, я же сказал, Гильермо – наш тренер. Работаем.

    – То есть в «Кадис» он не уходит?

    – К нам не обращались по этому вопросу.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года.
    • Под его руководством команда выиграла бронзовые медали в прошлом сезоне.
    • В нынешнем чемпионате России «Спартак» занимает 5 место с 30 очками после 18 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705911412
    Будущее рыжего физрука это ссаная тряпка на плечах и поджопник на дорожку!!!! Гыгыгы
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    NewLife
    1705912189
    Стиль Синит-экспресса: хайпануть на имени "Спартак", придумав утку, а потом неделю обсуждать ее на Бомбардире((
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