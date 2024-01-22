Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном назначении нынешнего наставника команды Гильермо Абаскаля главным тренером «Кадиса».
– Гильермо остается?
– Ну, я же сказал, Гильермо – наш тренер. Работаем.
– То есть в «Кадис» он не уходит?
– К нам не обращались по этому вопросу.
- Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года.
- Под его руководством команда выиграла бронзовые медали в прошлом сезоне.
- В нынешнем чемпионате России «Спартак» занимает 5 место с 30 очками после 18 туров.