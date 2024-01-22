Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном назначении нынешнего наставника команды Гильермо Абаскаля главным тренером «Кадиса».

– Гильермо остается?

– Ну, я же сказал, Гильермо – наш тренер. Работаем.

– То есть в «Кадис» он не уходит?

– К нам не обращались по этому вопросу.