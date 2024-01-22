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    • Пономарев: «Много раз слышал, что и сейчас игроки алкоголем злоупотребляют»

    Пономарев: «Много раз слышал, что и сейчас игроки алкоголем злоупотребляют»

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарeв оценил уровень потребления алкоголя футболистами сейчас и в прошлом.

    «Раньше мы работали как обычные инженеры за 180 рублей, деньги были небольшие. Мы собирались компаниями после игр, на следующий день ходили в баню, в ресторан. Вот такие у нас были детские игры. Мы не копили деньги, жили как обычные советские люди.

    Думаю, сейчас футболисты пьют меньше алкоголя. Спорт стал более профессиональным. Да и накопить большие деньги стараются. Но все-таки я много раз слышал, что и сейчас игроки алкоголем злоупотребляют.

    Может быть, алкоголь вообще нужен, например, для расслабления, требуется для организма, чтобы напряжение снять. Честно скажу, мы часто употребляли. Даже в турне по Южной Америке выпивали, хотя там было жарко.

    Не думаю, что сейчас пить стали меньше из-за культуры. Культура у нас не поменялась. Чего нам культура? Алкоголь от культуры не зависит, а зависит от организма. Если организм требует, то человек будет выпивать. Если печень и мозг требует», – сказал Пономарев.

    • Ранее Пономарев выразил мнение, что хоккеисты выпивают чаще, чем футболисты.
    • Сборная СССР несколько раз летала в турне по Южной Америке в середине 1960-х годов перед чемпионатом мира-1966, где заняла четвертое место.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
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    В общем, бухали как обычные инженеры. ) *
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