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    Семак оценил игру новичков «Зенита» в матче с «Динамо» Сам

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак по итогам матча с узбекистанским «Динамо» (5:1) оценил новичков.

    – У Артура сегодня голевая передача, у Педро – гол. Какое впечатление оставили новички?

    – Артуру сложнее пришлось, но по движению он старался, по качеству видно, что это игрок хорошего уровня. Педро сегодня хорошо сыграл, практически без потерь, хорошо открывался, хорошо забил. Педро провел хороший матч.

    – Почему вы сказали, что Артуру пришлось тяжелее?

    – Думаю, что это взаимодействие для него достаточно новое. Взаимодействие с Марио выглядело достаточно неплохо, но на этот фланг смещались и Саша Ерохин, и Ваня Сергеев – думаю, им нужно друг друга почувствовать, чтобы понять, как кто двигается, понять лучшие качества каждого игрока. Так он сможет лучше использовать свои качества и более вариативно участвовать в атакующих действиях команды.

    • 25-летний Артур куплен у «Палмейраса» за 15 миллионов евро.
    • 17-летний Педро перешел из «Коринтианса» за 9 миллионов.
    • «Зенит» проводит сбор в ОАЭ.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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