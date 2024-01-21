Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов

    «Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов

    «Чайка» устроила интерактив для игроков и болельщиков. Клуб организовал совместный ужин.

    «Лучшим завершением сбора стал первый в истории мирового футбола совместный ужин, в котором приняли участие болельщики, главный тренер и футболисты.

    Налепили пельменей и вареников, поговорили о жизни и футболе. Спасибо за этот теплый вечер всем участникам», – написал клуб из Песчанокопского.

    • «Чайка» выступает в Лиге А Второй лиги.
    • В декабре команду принял Дмитрий Пятибратов, сменивший Игоря Семшова.
    • Ранее «Чайка» выступала в Первой лиги, но была спущена во Вторую лигу за организацию договорного матча.

    Новости по теме
    Экс-тренер «Факела» Пятибратов нашел работу во Второй лиге 1
    Источник сообщил о трех судьях РПЛ, получавших деньги от экс-директора «Чайки» 2
    Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей: «Я думал, что это нормально» 5
    Источник: сообщество «Чайки» в VK

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+