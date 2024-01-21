«Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов

«Чайка» устроила интерактив для игроков и болельщиков. Клуб организовал совместный ужин.

«Лучшим завершением сбора стал первый в истории мирового футбола совместный ужин, в котором приняли участие болельщики, главный тренер и футболисты.

Налепили пельменей и вареников, поговорили о жизни и футболе. Спасибо за этот теплый вечер всем участникам», – написал клуб из Песчанокопского.