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    • Роналду рассказал о своем отношении к вручению Месси премии The Best за 2023 год

    Роналду рассказал о своем отношении к вручению Месси премии The Best за 2023 год

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о недавнем признании Лионеля Месси игроком года по версии ФИФА.

    – Вас беспокоит, что на чемпионат Саудовской Аравии обращают меньше внимания? Например, Лионель Месси недавно выиграл The Best, хотя почти весь год играл в США, а ведь МЛС тоже не так популярна в Европе.

    – Я привык к этому. Знаю, как работают все эти организации. Если честно, церемонию вручения наград The Best я не смотрел.

    • Месси опередил в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
    • Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.
    • Аргентинец не прилетел на церемонию награждения, предпочтя не пропускать тренировки «Интера Майами».

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    Источник: Record

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    Сегодня, 16:41
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1705846689
    И правильно сделал, зачем смотреть эту мерзость.
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