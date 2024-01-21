Роналду рассказал о своем отношении к вручению Месси премии The Best за 2023 год

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о недавнем признании Лионеля Месси игроком года по версии ФИФА.

– Вас беспокоит, что на чемпионат Саудовской Аравии обращают меньше внимания? Например, Лионель Месси недавно выиграл The Best, хотя почти весь год играл в США, а ведь МЛС тоже не так популярна в Европе.

– Я привык к этому. Знаю, как работают все эти организации. Если честно, церемонию вручения наград The Best я не смотрел.