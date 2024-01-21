Радимов прокомментировал ссылку Кругового в дубль «Зенита»

Владислав Радимов высказался о ситуации левого защитника Данила Кругового в «Зените».

25-летний футболист заключил с ЦСКА контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Он перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.

«Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.

– Переход в ЦСКА – решение Кругового, ему уже 26 лет, контракт заканчивался… Ну а что тут делать?

Полгода он проведет в «Зените-2», он же там играть будет, а не на подводную лодку служить поедет.

Конечно, любому петербуржцу хочется, чтобы за «Зенит» играли свои воспитанники, но для этого надо выглядеть соответствующим образом и обладать мастерством.

Давайте объективно скажем, что Круговой проигрывал конкуренцию Дугласу Сантосу, тут даже вопросов быть не может. А на другой позиции – ну, где Круговой может играть?

Так что объективно Сантос сильнее, а Круговой хочет играть. Пусть и в клубе ниже рангом, а на данный момент ЦСКА ниже «Зенита».

– При этом конкуренция в ЦСКА у Кругового тоже будет весьма серьезной – там и Гайич, и Мойзес…

– Но не будет Дугласа Сантоса! Если армейцы его берут, думаю, там будет меньшая конкуренция.

– А нет ли проблемы в том, что под Дугласом Сантосом у «Зенита» как раз не останется резервиста?

– Тут Семаку, наверное, виднее, они понимают, что они делают. Осталось 12 туров, Дуглас Сантос должен справиться.

Кто еще там может сыграть – у Марио Фернандеса, теоретически, неплохая левая нога, Эракович тоже с двух сторон может сыграть.