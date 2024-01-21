Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Радимов прокомментировал ссылку Кругового в дубль «Зенита»

    Радимов прокомментировал ссылку Кругового в дубль «Зенита»

    Владислав Радимов высказался о ситуации левого защитника Данила Кругового в «Зените».

    • 25-летний футболист заключил с ЦСКА контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.
    • «Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.

    – Переход в ЦСКА – решение Кругового, ему уже 26 лет, контракт заканчивался… Ну а что тут делать?

    Полгода он проведет в «Зените-2», он же там играть будет, а не на подводную лодку служить поедет.

    Конечно, любому петербуржцу хочется, чтобы за «Зенит» играли свои воспитанники, но для этого надо выглядеть соответствующим образом и обладать мастерством.

    Давайте объективно скажем, что Круговой проигрывал конкуренцию Дугласу Сантосу, тут даже вопросов быть не может. А на другой позиции – ну, где Круговой может играть?

    Так что объективно Сантос сильнее, а Круговой хочет играть. Пусть и в клубе ниже рангом, а на данный момент ЦСКА ниже «Зенита».

    – При этом конкуренция в ЦСКА у Кругового тоже будет весьма серьезной – там и Гайич, и Мойзес…

    – Но не будет Дугласа Сантоса! Если армейцы его берут, думаю, там будет меньшая конкуренция.

    – А нет ли проблемы в том, что под Дугласом Сантосом у «Зенита» как раз не останется резервиста?

    – Тут Семаку, наверное, виднее, они понимают, что они делают. Осталось 12 туров, Дуглас Сантос должен справиться.

    Кто еще там может сыграть – у Марио Фернандеса, теоретически, неплохая левая нога, Эракович тоже с двух сторон может сыграть.

    Новости по теме
    ⚡️ «Зенит» рассматривает четырех левых защитников из РПЛ на замену Круговому – среди них спартаковец 17
    Федотов: «Хотелось бы уже сейчас видеть Кругового в ЦСКА – это в интересах сборной» 5
    Аршавин дал прогноз по дальнейшей судьбе Кругового 8
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spirit_78
    1705844388
    Не удивлюсь, если динамовские костоломы Дугласа Сантоса в ближайшем кубковом матче вырубят. Вот тогда левому флангу полный каюк.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+